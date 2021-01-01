"CUPRA تيرامار".. الحصان الرابح واللاعب البديل لـ "كوبرا أتيكا"



CUPRA تيرامار CUPRA تيرامار

حققت علامة "كوبرا CUPRA" الرياضية أحد أعظم أحلامها، وهو أن تصبح علامة تجارية مستقلة عن "سيات" وتابعة لمجموعة "فولكس فاجن" ولها طرازاتها الخاصة، يبدو أنها الآن تضع استراتيجية خاصة لتوديع بعض الإصدارات الرياضية من "سيات"



نتذكر جميعًا قبل بضعة أسابيع، كيف قدمت "كوبرا" استراتيجيتها المستقبلية للسنوات القادمة في مؤتمر عالمي، حيث قدمت نموذجي الإنتاج الجديدين اللذين سينضمان إلى عائلة "كوبرا" قبل منتصف 2023.. وهما "كوبرا تافاسكان CUPRA Tavascan" و "تيرامار Terramar".



وبالحديث عن "تيرامار" نعود بالتاريخ سويًا إلى خريف عام 2018 ، عندما اختارت "سيات" اسم "تيرامار" لسيارة SUV كوبيه ذات الدفع الرباعي، وبتصميم رياضي أكثر من "أتيكا" التي استندت إليها آنذاك، وستشترك معها في أغلبية أجزاءها وقطع غيارها.

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ومع الوقت، توقف الحديث عن المشروع المنتظر من سيات، إلى أن عادت "تيرامار" للأضواء بعد أن تبنتها العلامة التجارية الرياضية "كوبرا".وبحسب التحليلات الأولية، ستلعب "تيرامار" دور المنقذ للإصدار الرياضي من "سيات أتيكا" والتي تحمل اسم " كوبرا أتيكا " حيث يعتبر "تيرامار" نموذج الإنتاج المستقبلي والمنتظر، والتطور الطبيعي لـ " CUPRA Ateca" والتي يمكن القول أن العد التنازلي لوقف انتاجها قد بدأ.وفي الحقيقة فإن العلامة التجارية الرياضية "كوبرا" قد بنت بالفعل مجموعتها الخاصة من الطرازات الرياضية المتنوعة، لذلك يمكن القول أن "فورمينتور Formentor" و"تيرامار Terramar" الجديدتين يغطيان تمامًا فئة الـ SUV المضغوطة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على النسخة الرياضية من "أتيكا" التابعة للعلامة التجارية الإسبانية "سيات".المؤشرات الأولية تشير إلى أن "تيرامار Terramar" ستصل إلى الأسواق في عام 2024، وستسد الفجوة التي خلفتها "كوبرا أتيكا CUPRA Ateca" مباشرة، كما فجرت مصادر داخلية في "كوبرا" مفاجأة كبيرة بالحديث عن أن "تيرامار" من شأنها أيضًا أن تساهم في وقف إنتاج " كوبرا تراكو CUPRA Tarraco".ويُتوقع الكثير أنه، وفقًا للمعلومات والتحركات الداخلية لـ CUPRA فيما يتعلق بإطلاق نماذجها المستقبلية، هناك فرصة ولكنها أقل في أن تصبح "تيرامار" بديل لـ للنسخة الرياضية من "كودياك" والمعروفة بـ "Kodiaq RS" التابعة للصانع التشيكي "سكودا" وتحت جناح مجموعة "فولكس فاجن".وستوفر "تيرامار Terramar" تصميمًا جذابًا للغاية، مع مساحة داخلية أكبر للركاب وللبضائع، لذلك فهي البديل المثالي لـ "تاراكو Tarraco" و "أتيكا Ateca".علاوة على ذلك، ستطرح "تيرامار" بمنظومة حركة PHEV هجين، بكفاءة كبيرة، حيث سيمنح السيارة مدى سير بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، يصل إلى 100 كيلومتر.