Monjaro تحفة جيلي التقنية في سوق السعودية



Monjaro Monjaro

المربع نت – كشفت جيلي، أكبر علامة تجارية صينية خاصة للسيارات، عن أحدث مركباتها والأكثر تطوراً تقنياً. تحتوي هذه السيارة الحصرية والأفضل على أحدث التقنيات، ويجمع تصميمها بين الشغف والدقة وهي تحتوي علي أحدث مزايا الأمان – لتجربة لا مثيل لها.

وصُمِّمت “مونجارو” Monjaro بدقة مع مسار عجلة عريض بقياس 1610 مم وقاعدة عجلات طويلة بقياس 2845 مم، لتصميم مقصورة داخلية رحبة وفخمة. كما أن التصميم ذاته عبارةٌ عن مزيجٍ كلاسيكي ومعاصر من الجماليات الشرقية والغربية، والتي ستجذب بشكلٍ خاص العملاء المميزين في المملكة العربية السعودية. وقد تم استخدام الشامواه المعالج بأسلوب خاص في التصاميم الداخلية، مع لمسات شرقية مثل العقد الكلاسيكية، لتجربةٍ رفيعة المستوى.

أبرز ما يميز “مونجارو” Monjaro هو تقنيتها الفائقة، بما فيها مساحة مقصورة القيادة البانورامية والتي توفر بيئةً غامرة وفخمة تجمع بين التفاعل الذكي للإنسان والآلة لأفضل تجربة للسائقين والركاب.

ويمكن لمالكي “مونجارو” Monjaro الاستمتاع بأداءٍ مطور على الطرقات الوعرة بفضل الجيل السادس من نظام الدفع الرباعي بروج وارنر BorgWarner ، والذي يجعل توزيع عزم الدوران الأمامي/ الخلفي بنسبة 50:50 ممكناً. ويمكن للسائقين التبديل بين عدة أوضاع للقيادة بما يتناسب مع احتياجاتهم، منها الوضع البيئي الموفر للطاقة، والوضع الطبيعي المُحسَّن، والوضع الرياضي السريع، والوضع القوي على الطرق الوعرة.

كما توفر مجموعة المستشعرات المتطورة ميزة المساعدة على الطرقات السريعة، والتي تراقب بنشاط محيط السيارة، وتغير المسار ذاتياً، وتنتقل إلى مسافة آمنة بعيداً عن المركبات الكبيرة. ويمكن توجيه سيارة “مونجارو” Monjaro لتغيير المسار ذاتياً من خلال الإشارة، ما يجعلها مثاليةً لظروف القيادة في المملكة العربية السعودية.

وقال السيد مايكل سونغ، المدير العام لشركة جيلي الدولية للسيارات: “يسعدنا أن نكشف عن فئة سياراتنا الشهيرة، “مونجارو” Monjaro SUV في المملكة العربية السعودية. صممت بشغف، وتمتاز بالجرأة والقوة وقادرة على التأقلم وتحدي كل تضاريس الشرق الأوسط. وهي مجهزةً بأحدث التقنيات ومزايا الأمان لتجربةً مميزة للسائق والركاب على حدٍّ السواء. وعلاوةً على ذلك، فقد تم انتقاء التصاميم الداخلية بعناية تامة مع الاهتمام بأدق بالتفاصيل، مما يوفر تجربةً فاخرة ومميزة لعملائنا في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “فسواءً كانوا يقودون سياراتهم إلى العمل وسط الطرق المزدحمة أم يستمتعون بتجربة قيادة على الطرق الوعرة، فإن سيارة “مونجارو” Monjaro تجمع بين الأناقة والراحة والقوة. وهي خيارٌ مثالي للأسر الكبيرة، نظراً لمقصورتها الرحبة والفخمة ومزايا الأمان فيها. نحن على ثقة بأن “مونجارو” Monjaro ستلبي الطلب على سيارات SUV ذات التصميم الجيد والاستخدام اليسير والموثوقة في المملكة العربية السعودية”.

تم تزويد سيارة “مونجارو” Monjaro بنظام صوت BOSE ذو 10 مكبرات صوت عالية الأداء، وتحتوي على تكنولوجيا إلغاء الضجيج المتوافقة مع المحرك، إضافةً إلى عزل الصوت بطبقتين، ليشعر المستخدم وكأنه داخل قاعة الحفل. كما طُوِّرت الإضاءة الداخلية إلى المستوى التالي من خلال نظام إضاءة محيطي قابلٍ للتخصيص يتغير حسب وضع القيادة، لقيادة غاية في المتعة.

وإلى جانب ذلك، تعمل “مونجارو” Monjaro بمحرك 2.0TD طُوِّر بالتعاون بين فولفو وجيلي ويتطابق مع ناقل السرعة التلقائي Aisin ذو 8 سرعات. كما يتمتع المستخدمون بخيارين للضبط؛ وإصدارٍ ذو قوةٍ عالية تصل قوته القصوى إلى 175 كيلو واط وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن.متر لتحقيق تسارعٍ يصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ و7 أجزاء من الثانية.



