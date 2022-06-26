اسعار جي ايه سي GA6 والفئات عند الجميح للسيارات في السعودية



جي ايه سي GA6 جي ايه سي GA6

توفر جي ايه سي أسطول كبير من سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية، منها سيارة سيدان GA6 كاملة الحجم.



سلطنا الضوء من قبل على أهم مميزات سيارة السيدان GA6 في 10 نقاط. وقد تواصل «المربع نت» مع الوكيل الحصري شركة الجميح للسيارات للاستفسار عن الأسعار.



فئات وأسعار سيارة جي ايه سي GA6 2022

تتوفر سيارة GAC GA6 في وقت كتابة هذه المادة عند شركة الجميح للسيارات بثلاثة فئات، إليك أسعارها شاملة الضريبة واللوحات:

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ستاندر بسعر 82,000 ريال سعودي شامل الضريبةنص فل بسعر 88,800 ريال سعودي شامل الضريبةفل كامل بسعر 94,900 ريال سعودي شامل الضريبةتاريخ آخر تحديث رسمي للأسعار: 26/6/2022مميزات جي ايه سي GA6تأتي جي ايه سي بمصابيح أمامية من نوع هالوجين مع الإضاءة النهارية LED، وتأتي المرايا الجانبية تدعم الطي كهربائيا.وتتميز السيارة من الداخل بصفين من المقاعد على أن تختلف كسوة المقاعد حسب الفئة، قماش أو جلد جزئي أو جلد كامل.وتوجد شاشة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصة، إلى جانب شاشة ضمن لوحة العدادات مقاس 7 بوصة. ويأتي مكيف الهواء الأوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فلتر تنقية الهواء CN95. وتتواجد منافذ USB في الصف الأول والثاني.وجميع فئات جي ايه سي GA6 تستمد قوتها من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ينتج 166 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي. وتتمتع بكفاءة استهلاك وقود 15 كم/لتر.تتميز الفئة العليا في GA6 كاميرا رؤية خلفية بزاوية عريضة 180 درجة، وترتكز على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 19 بوصة مع إطارات 225/50.كما تتميز بكسوة المقاعد تأتي من الجلد بالكامل، وتأتي بمقاعد صف ثاني مع مسند ذراع قابل للطي مع حاملات الأكواب، ونظام الصوت مكون من 6 سماعات بدلا من 4 سماعات.وتنافس السيارة في قطاع السيدان متوسطة الحجم، أي أنها تأتي بحجم ينافس أمثال هوندا أكورد وهيونداي سوناتا.