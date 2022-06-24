أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الاثنين 27-6-2022



أسعار العملات أسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الاثنين 27-6-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 20.01 للشراء و20.13 للبيع.



وسجل الجنيه الإسترلينى سجل 23.39 للشراء، 23.53 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.94 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 5.07 للشراء و5.10 للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.



ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:

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سعر اليورو فى البنوك المصريةسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 20.01 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 20.01 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع، سجل اليورو في بنك الاسكندرية 19.90 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البركة اليوم 19.87 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني اليومبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، فيما سجلت سعر العملة البريطانية ببنك مصر 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في مصرسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 4.97 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.97 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع، وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 4.95 جنيه للشراء و5 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةوسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 5.07 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 5.07جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.08جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.