أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، استقرارًا، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1828 دولارًا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

قد يعجبك أيضا...

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها.وسجل الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها.سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1006 جنيهات.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1150جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5027 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10055جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20110جنيهات.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8044 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.