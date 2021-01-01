تعرف على أفضل نظام غذائي صحي للأطفال..لتقوية المناعة..



نظام غذائي صحي للأطفال نظام غذائي صحي للأطفال

نريد جميعًا أن يحصل أطفالنا على التغذية الصحيحة لنموهم وتطورهم وأن يكون لديهم جهاز مناعة قوي.، ومن الضروري مراقبة ما يأكلونه والتأكد من إطعامهم طعامًا مغذيًا. ومع ذلك ، ينجذب الأطفال في الغالب إلى الوجبات السريعة التي يمكن أن تضر بصحتهم أكثر من أي نفع.



تتمثل إحدى طرق الحد من تناول الوجبات السريعة في بناء ممارسات غذائية صحية من وقت مبكر ، بحيث يقدر الأطفال ويستمتعون بالأطعمة الطبيعية والمغذية التي ستساعد في منع جميع الأمراض والالتهابات، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».



في كتابه «كيفية تربية الأطفال السعداء»، يشارك Saamdu Chetri وصفة ممتعة لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك، حيث يقول إنه يمارس إعداد عجينة العسل والكركم والزنجبيل والثوم والليمون وتخزينها في الثلاجة، أعط نصف ملعقة صغيرة أو أقل من هذا المعجون لطفلك كل صباح ، حسب عمر الطفل، وهذا المعجون سيحافظ على مناعتهم قوية.

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يشير الدكتور جويل فورمان ، خبير ثورة الغذاء، إلى الأطعمة النباتية التي يجب أن نتناولها من أجل الصحة والسعادة، وهذه هي الأطعمة المضادة للسرطان والسكري والمعززة للصحة والتي تكون فعالة في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز طول العمر.وهناك بعض الأطعمة النباتية التى يجب تناولها لتقوية جهاز المناعة الأطفال:الخضرواتالخضروات الورقية النيئة مليئة بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي الخضروات الخضراء على مواد تحمي الأوعية الدموية وترتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.تعتبر الخضروات الورقية أيضًا أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات، لا تفرط في طهيها لأنها تفقد الكثير من خصائصها بسبب الحرارة العالية.الفاصولياالفاصوليا هي مصدر قوة للتغذية وأكثر مصادر الكربوهيدرات كثافة بالمغذيات.تعتبر الفاصوليا من الأطعمة المضادة لمرض السكر وفقدان الوزن ولها تأثير مثبت على نسبة السكر في الدم، حيث تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعمل على خفض مستويات الكوليسترول.تناول الفول أو البازلاء أو العدس مرتين على الأقل في الأسبوع يوفر الحماية من السرطان.البصليعتبر البصل مع الكراث والثوم وما إلى ذلك جزءًا من عائلة Allium للخضروات ، والتي لها آثار مفيدة على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي، ولها تأثيرات مضادة لمرض السكري ومضادة للسرطان على الجسم.لقد وجدت الدراسات أن زيادة استهلاك الخضروات Allium يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والبروستاتا.المشرومتناول المشروم بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والمعدة والقولون والمستقيم، حيث وجدت دراسة صينية أن النساء اللواتي تناولن 10 جرامات على الأقل من المشروم الطازج كل يوم تقل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 64?.التوتيعتبر التوت ، بما في ذلك العنب البري والفراولة، فهي لذيذة للأكل وقليلة السكر وغنية بالمغذيات، وتأتي بألوان نابضة بالحياة ومليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفلافونويد والفيتامينات المضادة للأكسدة.ويعد التوت غذاء ممتاز للدماغ لأنه يحسن التنسيق الحركي والذاكرة.المكسراتتحتوي المكسرات على دهون صحية وغنية بالمغذيات الدقيقة ، بما في ذلك المعادن ومضادات الأكسدة، فهي غنية بالمعادن والبروتينات النادرة ، ولكل نوع من المكسرات قيمته الغذائية الفريدة، وتعتبر بذور الكتان والشيا والقنب مصادر غنية بدهون أوميجا 3 الصحية.