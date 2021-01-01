الحساسية البيئية ماذا تعرف عنها وكيفية علاجها؟



الحساسية البيئية الحساسية البيئية

الحساسية البيئية هي استجابة مناعية لشيء ما في محيطك يكون عادة غير ضار، وتختلف أعراض الحساسية البيئية من شخص لآخر ولكن يمكن أن تشمل العطس والسعال والتعب.



وتختلف الحساسية البيئية إلى حد ما عن الحساسية الغذائية لأنها ليست رد فعل على شيء تناولته من أجل التغذية بدلاً من ذلك ، فإن الحساسية البيئية هي استجابة لمحفزات تتلامس معها في محيطك أو تستنشقها أثناء أنشطتك اليومية، وذلك حسب ما ذكره موقع هيلث لاين.



ويمكن أن تكون أعراض الحساسية البيئية مشابهة لنزلات البرد ، ولكنها ليست سببها نفس الشيء، ويتسبب الفيروس في الإصابة بالبرد بينما الحساسية هي رد فعل ناتج عن استجابة الجهاز المناعي لبعض المواد الموجودة في محيطك.

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وتشمل بعض أعراض الحساسية البيئية ما يلي: العطس، سيلان الأنف، ضيق في التنفس، الصداع، أزيز، إعياءإذا كنت مصابًا بالربو ، فقد تكون أعراضك شديدة وحتى مهددة للحياة، وإذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية ، فقد تزداد الأعراض سوءًا خلال أوقات معينة من العام.مسببات الحساسية هي أي شيء يتسبب في إثارة جهاز المناعة لديك لرد فعل تحسسي، ويعد التعرف على المواد المسببة للحساسية خطوة أولى مهمة في وضع خطة العلاج، وهذه المواد المسببة للحساسية البيئية الخمسة هي الأكثر شيوعًا.عث الغبارعث الغبار هو أحد أكثر مسببات الحساسية الداخلية شيوعًا، وأنها حشرات مجهرية تعيش عادة في الأثاث والمراتب في منزلك، وإذا كنت مصابًا بحساسية عثة الغبار ، فقد تزداد الأعراض سوءًا في فصلي الربيع والصيف، وذلك لأن عث الغبار يفضل البيئات الدافئة والرطبة.حبوب اللقاححبوب اللقاح هي مادة أخرى شائعة للحساسية، وإذا كنت تعاني من حساسية من حبوب اللقاح ، فقد تتفاقم أعراض العطس أو الدموع في العين أو حكة الحلق عندما تزداد حبوب اللقاح في الربيع وأواخر الخريف.وبر الحيوانات الأليفةوبر الحيوانات الأليفة ولعابها من مسببات الحساسية الشائعة، ويمكن أن تشمل أعراض حساسية الحيوانات الأليفة ما يلي: العطس، السعال، قشعريرة.وقد تواجه هذه الأعراض إذا كنت بالقرب من حيوان ، أو إذا كنت في منزل أو سيارة حيث يوجد حيوان، وقد تكون لديك أعراض حتى إذا كان الشخص القريب منك قد تبلل ملابسه.عفنيمكن أن تسبب جراثيم العفن ردود فعل تحسسية خفيفة إلى شديدة إذا كنت تعاني من حساسية من العفن، وقد تشمل أعراض حساسية العفن ما يلي: السعال، صعوبة في التنفس، العطس، حكة في الجلد.ينتشر العفن في البيئات الرطبة ، لذا قد تسوء الأعراض خلال شهور الطقس الرطب، ويوجد العفن أيضًا بشكل شائع في الأقبية والحمامات.دخان السجائرتم العثور على دخان السجائر لتهيج وتفاقم أعراض الحساسية لدى كثير من الناس، لذلك من الضروري تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي ، خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية.بعد التشخيص ، قد يوصي طبيبك بأدوية لعلاج الحساسية لديك، وقد تجد الراحة عند استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل مضادات الهيستامين.قد تكون مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية أكثر ملاءمة للحساسية البيئية الموسمية حيث لن تضطر إلى تناولها على المدى الطويل.إذا كانت الحساسية لديك شديدة ، فقد يوصي طبيبك بأدوية موصوفة، وقد تكون مرشحًا للعلاج المناعي لمسببات الحساسية ، والذي يُسمى أيضًا حقن الحساسية.ويتضمن العلاج المناعي لمسببات الحساسية عدة جرعات تُعطى على مدار بضع سنوات، ويمكن لطلقات الحساسية أن تحسن الأعراض وتقلل منها لفترة طويلة من الزمن.العلاجات المنزلية ونصائح الوقايةيمكن أن يكون منع التعرض لمسببات الحساسية أحد أكثر الطرق فعالية للتحكم في الأعراض وإنشاء منزل خالٍ من مسببات الحساسية، وقد تكون قادرًا أيضًا على إدارة الأعراض أو تقليلها باستخدام العلاجات المنزلية.استخدم مرشح الهواءيمكن لفلاتر الهواء الداخلية تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق حجز المواد المسببة للحساسية والملوثات قبل دخولها إلى منزلك، وأشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى تحسن جودة الهواء الداخلي بعد تركيب جهاز تنقية هواء مزود بفلتر عالي الكفاءة لجسيمات الهواء.ولاحظ الأشخاص المصابون بحساسية عثة الغبار أيضًا تحسنًا في الأعراض ، مما يشير إلى أن مرشح الهواء يحسن نوعية الحياة خلال فترة الدراسة.ابحث عن جهاز تنقية الهواء الذي يحتوي على مرشح HEPA أو جهز نظام تهوية منزلك بآخ، وعند استخدامها بشكل صحيح ، تلتقط فلاتر HEPA مسببات الحساسية أكثر من فلاتر الهواء الأخرى، ويمكنك أيضًا شراء مكنسة كهربائية بفلتر HEPA للمساعدة في تقليل مسببات الحساسية في منزلك.مضاد للحساسيةيمكن أيضًا استخدام أغطية الوسائد المقاومة للحساسية وأغطية المراتب لمنع التعرض لعث الغبار، ويمكن لروتين التنظيف الدؤوب الذي يتضمن غسل الملاءات أسبوعيًا والكنس بالمكنسة الكهربائية أن يقلل من التعرض لمسببات الحساسية أيضًا.تأكد من غسل فراشك بالماء الساخن لإزالة جميع مسببات الحساسية، ويمكن أن يساعد تنظيف مرتبتك أثناء وجود الفراش في الغسيل أيضًا في تقليل عث الغبار ، وإذا كان لديك حيوان أليف ، فقم بفرش الوبر.أغلق النوافذيمكن أن يساعد إغلاق النوافذ في تقليل عدد مسببات الحساسية البيئية في منزلك ، خاصة في الأيام التي يكون فيها عدد حبوب اللقاح مرتفعًا.الجزء الوحيد من منزلك الذي يجب أن تفتح فيه النوافذ بانتظام ، إذا كان لديك ، افتح النوافذ أو قم بتشغيل فتحة الحمام بعد الاستحمام للمساعدة في إزالة الرطوبة ومنع العفن من النمو.إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النومإذا كان لديك حيوانات أليفة ، اتركها خارج غرفة نومك، نظرًا لأنك تقضي فترة طويلة من الوقت في غرفة نومك نائمًا ، فإن تقليل مسببات الحساسية هناك يمكن أن يقلل الأعراض. قد يحسن نومك أيضًا.استحم أيضًا حيواناتك الأليفة بانتظام لتقليل كمية الوبر، وإذا خرج حيوانك الأليف بالخارج ، يمكن أن تقلل الحمامات المنتظمة من خطر تتبعه لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح.يعتقد الباحثون أن هناك ارتباط بين بكتيريا الأمعاء والحساسية ، بما في ذلك الحساسية الموسمية. وفي إحدى الدراسات ، أفاد المشاركون الذين تناولوا البروبيوتيك بتحسن أعراض الحساسية الموسمية مقارنة مع أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا. ومع ذلك ، قد تكون التحسينات التي تمت ملاحظتها خاصة بمجموعة واحدة من البروبيوتيك بدلاً من جميع البروبيوتيك.استخدم محلول ملحيتم العثور مؤخرًا على رذاذ الأنف الملحي المتاح بدون وصفة طبية ليكون وسيلة فعالة لإدارة أعراض الحساسية من عث الغبار، وأشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى تحسن كبير في السعال الناجم عن الحساسية لدى المشاركين الذين استخدموا بخاخ الأنف بمحلول ملحي لمدة 30 يومًا.أضف الزيوت العطريةيمكن استخدام الزيوت الأساسية لدعم العلاج التقليدي، وتعتبر زيوت اللافندر وشجرة الشاي والأوكالبتوس من مضادات الالتهاب وقد تخفف من الاحتقان وحكة أو تورم العينين.يمكن أن تسبب الزيوت الأساسية كاملة القوة تهيجًا أو ردود فعل سلبية ، لذا تأكد من تخفيفها بزيت ناقل أو استخدام موزع، ضع في اعتبارك أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تنظم نقاء الزيوت الأساسية أو جودتها أو تغليفها، وتأكد من استخدام الزيوت الأساسية حسب التوجيهات واشترِ الزيوت فقط من مصادر موثوقة وذات سمعة طيبة.ممارسة النظافة الجيدةيمكن أن يساعد الاستحمام بعد التواجد في الهواء الطلق في إزالة المواد المسببة للحساسية من جسمك، ويجب أيضًا أن تغسل ملابسك إذا كنت تحفر في الفناء أو جرف أوراق الشجر، ويمكن أن يساعد ذلك في منع تتبع جراثيم العفن وحبوب اللقاح في منزلك.