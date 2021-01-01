المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني



المشروبات الغازية المشروبات الغازية

عندما تتناول وجبات سريعة لتناول العشاء أو تستمتع بصحن كبير من الفشار أثناء مشاهدة فيلم ، يمكنك أيضًا تناول مشروب غازي، على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن المشروبات الغازية الرائعة تعد خيارًا شائعًا ، إلا أن هناك أيضًا بعض الحقائق عن المشروبات الغازية التي من المحتمل أن تجدها مزعجة.



يتضمن ذلك نتائج دراسة حديثة وجدت أن المشروبات الغازية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.



خلال الدراسة التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، ألقى الباحثون نظرة على البيانات من 2017 و 2018 التي تم جمعها من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، وأظهرت المعلومات من 3292 مشاركًا أن 70? من الأمريكيين المكسيكيين الذين شاركوا في الدراسة وعانوا من مرض الكبد الدهني غير الكحولي كان لديهم أيضًا وجبات تحتوي على كمية عالية من الفركتوز.

قد يعجبك أيضا...

من ناحية أخرى، كان أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الفركتوز أقل عرضة للإصابة بنفس المشكلة المتعلقة بالكبد، ودفع هذا الباحثين إلى ملاحظة أن شراب الذرة عالي الفركتوز ، والموجود في المشروبات الغازية ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».قال الدكتور هيليل توبياس ، مدير أمراض الكبد في مجموعة كونكورد الطبية في نيويورك والمرتبط بمستشفى لينوكس هيل، إنه «وجد العرض التقديمي لجمعية الغدد الصماء علاقة مباشرة في جميع شرائح السكان بين مدى استهلاك الفركتوز المرتفع والإصابة بمرض الكبد الدهني».قال الدكتور توبياس: «إن تحليل التأثير الضار لشراب الذرة عالي الفركتوز على تطور مرض الكبد الدهني الذي تم تقديمه في اجتماع جمعية الغدد الصماء يؤكد أهمية التحكم في تناول هذا المكون الضار الموجود في معظم المشروبات الغازية والحلويات».في الواقع ، تحتوي علبة المشروب الغازي الواحد 39 جرامًا من السكر وهذا يشبه تناول 10 ملاعق صغيرة من السكر ، مما يوفر لك سعرات حرارية فارغة خالية تمامًا من العناصر الغذائية.كما تقول أليسا ويلسون ، أخصائية التغذية: «نظرًا لأن هذا يأتي في شكل سائل ، فإن شرب المشروبات الغازية يوفر تفريغًا سريعًا للجلوكوز في مجرى الدم، وهذا يعزز ارتفاع نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الأعراض التقليدية المتمثلة في الانهيار ، والتهيج ، والجوع ، والسكر الرغبة الشديدة».علاوة على ذلك ، يوضح ويلسون أن شرب الصودا على أساس منتظم ، خاصة تلك التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز ، مرتبط بزيادة الحالات الصحية المزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب بالإضافة إلى الكبد الدهني غير الكحولي.يلاحظ ويلسون أيضًا أنه «عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الغازية الدايت ، فإن المحليات الصناعية ليست أفضل بكثير ، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها مرتبطة بضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز ، وزيادة تناول السعرات الحرارية ، وزيادة الوزن».