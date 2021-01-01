تقود لدغة سامة الشرطة الألمانية إلى مزرعة أفاعي

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أفاعي

قالت الشرطة الألمانية، الأحد، إنها اكتشفت أكثر من 110 أفاعي خطيرة في مزرعة، بعد أن سعت امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة.

كانت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا قد قادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها.

بينما تدهورت حالة المرأة وطلبت السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين.

قالت الشرطة في بيان إن المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعًا سامة وعاصرة لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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