تفاصيل .. الأحزمة الضيقة تضر بصحة الرجال



الأحزمة الضيقة الأحزمة الضيقة



يقوم الكثيرون بارتداء الأحزمة الضيقة حول منطقة البطن ولكن لم يدروا أن هذه الخطوة تشكل خطورة كبيرة على الصحة، وتحديدًا الجهاز الهضمي والتناسلي وجهاز المناعة.



وفقًا لأطباء من جامعتي جلاسكو وستراثكلايد ومستشفى جلاسكو العام الجنوبي ، فإن ارتداء الأحزمة الضيقة للغاية يمكن أن يضغط على الصمام الموجود بين المعدة والمريء ، مما يتسبب في انتقال حمض المعدة إلى المريء.



شرح الباحث الرئيسي البروفيسور كينيث ماكول ، من معهد علوم القلب والأوعية الدموية وعلوم الطب بجامعة جلاسكو ، عواقب ذلك قائلاً: "على عكس المعدة ، المصممة لتحمل هذا الأمر ، فإن المريء يتلف بسبب الحمض".

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وأضاف: "هذا يسبب حرقة ، وعلى المدى الطويل ، قد يسبب سرطان المريء"، ويعد سرطان المريء أحد أسرع أشكال السرطان تزايدًا في العالم ، حيث يرتبط ارتفاعه بمستويات أعلى من السمنة والارتجاع الحمضي.المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان قد يخلطون بين علامات الإنذار المبكر للحموضة المعوية ، مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر الذي يترك لهم أشهر فقط للعيش.وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن 13 بالمائة فقط ممن تم تشخيص إصابتهم بسرطان المريء يعيشون لأكثر من خمس سنوات، وقد يؤدي ارتداء حزامك بشدة إلى الإضرار بجهاز المناعة لأنه قد يعيق عمل الجهاز اللمفاوي بشكل فعال.المشاكل الأخرى التي قد تواجهها إذا كان حزامك مشدودًا للغاية هي آلام البطن والضغط ، ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك ، وتيبس العمود الفقري ، وضغط الأعصاب ، والفتق ، وآلام أسفل الظهر.فإن ارتداء الأحزمة الضيقة باستمرار قد يؤدي أيضًا إلى العقم ، حيث قد يتم الضغط على الأعضاء التناسلية ، بالنسبة للرجال على وجه التحديد ، قد يؤدي ذلك إلى احتباس حرارة الجسم حول أعضائهم التناسلية بسبب نقص الهواء البارد الذي يمكن أن يتدفق بين أرجلهم ، وهذا يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية.