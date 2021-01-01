عملية طعن جديدة بـ كندا .. تفاصيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › عملية طعن جديدة بـ كندا .. تفاصيل

صورة الخبر: عملية طعن جديدة بـ كندا
عملية طعن جديدة بـ كندا


لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال، بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وحارس عمارة حاول التدخل.

وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06:50 صباحا (10:50 يتوقيت جرينتش) "بخصوص بلاغ عن رجل في أزمة" في شقة بوسط مدينة مونتريال.



ووفقا للتقارير، توفي زوج الأم البالغ 72 عاما في مكان الحادث، بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وأكدت الشرطة الكندية إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.

كانت كندا قد شهدت في الاونة الاخيرة زيادة في عدد حوادث القتل الجماعي التي أسفرت عن 43 قتيلاً و38 جريحًا منذ عام 2017.
ومن بين الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا، وهجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل ستة مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عملية طعن جديدة بـ كندا .. تفاصيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager