عملية طعن جديدة بـ كندا .. تفاصيل



عملية طعن جديدة بـ كندا عملية طعن جديدة بـ كندا



لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال، بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.



وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وحارس عمارة حاول التدخل.



وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06:50 صباحا (10:50 يتوقيت جرينتش) "بخصوص بلاغ عن رجل في أزمة" في شقة بوسط مدينة مونتريال.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا للتقارير، توفي زوج الأم البالغ 72 عاما في مكان الحادث، بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.وأكدت الشرطة الكندية إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.كانت كندا قد شهدت في الاونة الاخيرة زيادة في عدد حوادث القتل الجماعي التي أسفرت عن 43 قتيلاً و38 جريحًا منذ عام 2017.ومن بين الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا، وهجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل ستة مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.