عملية طعن جديدة بـ كندا .. تفاصيل

لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال، بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاما بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصا آخر في شقة مجاورة وحارس عمارة حاول التدخل.
وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06:50 صباحا (10:50 يتوقيت جرينتش) "بخصوص بلاغ عن رجل في أزمة" في شقة بوسط مدينة مونتريال.
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