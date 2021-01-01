أعراض الزائدة الدودية لتتمكن من اكتشافها بسرعة

الزائدة الدودية عبارة عن أنبوب بحجم الإصبع يقع حيث تتصل الأمعاء الغليظة والدقيقة وليس لها وظيفة معروفة، ولكن إذا أصيبت بالتهاب أو عدوى التهاب الزائدة الدودية، فستحتاج إلى علاج فوري.
وذكر موقع “clevelandclinic ” أن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يسبب ألمًا متقطعًا أو قد تنفجر وتتمزق مسببة ألمًا شديدًا ومفاجئًا ويمكن أن تنشر الزائدة الدودية الممزقة البكتيريا عبر تجويف البطن وتؤدي هذه البكتيريا إلى حدوث عدوى خطيرة ومميتة في بعض الأحيان تسمى التهاب الصفاق .
دراسة:تورم المنطقة السفلية من البطن يكشف إصابتك بمرض خطير
يهدئ المعدة ويطرد غازات البطن.. تعرف على فوائد اليانسون
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!