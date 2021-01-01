أعراض الزائدة الدودية لتتمكن من اكتشافها بسرعة

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أعراض الزائدة الدودية


الزائدة الدودية عبارة عن أنبوب بحجم الإصبع يقع حيث تتصل الأمعاء الغليظة والدقيقة وليس لها وظيفة معروفة، ولكن إذا أصيبت بالتهاب أو عدوى التهاب الزائدة الدودية، فستحتاج إلى علاج فوري.

وذكر موقع “clevelandclinic ” أن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يسبب ألمًا متقطعًا أو قد تنفجر وتتمزق مسببة ألمًا شديدًا ومفاجئًا ويمكن أن تنشر الزائدة الدودية الممزقة البكتيريا عبر تجويف البطن وتؤدي هذه البكتيريا إلى حدوث عدوى خطيرة ومميتة في بعض الأحيان تسمى التهاب الصفاق .

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يعد ألم البطن الحاد في أسفل البطن الأيمن علامة رئيسية على التهاب الزائدة الدودية وغالبًا ما تظهر الأعراض فجأة وتتفاقم ، وهى:

ألم في البطن يؤلم أكثر عند السعال أو العطس أو الشهيق أو الحركة.
بطن منتفخة.
الإمساك .
الإسهال .
عدم القدرة على إخراج الغازات .
فقدان الشهية وعدم الشعور بالجوع .
حمى منخفضة الدرجة أقل من 100 درجة فهرنهايت.
الغثيان والقيء .

المصدر: موقع “clevelandclinic ”

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