تحديد موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر في نسختها الماضية (موسم 2020-2021) ، عقب الفوز على بيراميدز بهدفين لواحد ، ليضرب موعدا مع بتروجيت ، فى البمارة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي .
وثأر النادي الأهلي لنفسه من بيراميدز ، بعد أن خسر مباراتيه السابقتين أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر موسمي 2017-2018، و2018-2019.
وسجل الهدف الأول النادي الأهلي طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 18 من زمن المباراة من رأسية خادعة لشريف إكرامي حارس بيراميدز على أثر الضربة الركنية من الناحية اليسري نفذها باتقان محمد مجدي أفشة .
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