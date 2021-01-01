تحديد موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر



الأهلي وبتروجيت الأهلي وبتروجيت



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر في نسختها الماضية (موسم 2020-2021) ، عقب الفوز على بيراميدز بهدفين لواحد ، ليضرب موعدا مع بتروجيت ، فى البمارة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي .



وثأر النادي الأهلي لنفسه من بيراميدز ، بعد أن خسر مباراتيه السابقتين أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر موسمي 2017-2018، و2018-2019.



وسجل الهدف الأول النادي الأهلي طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 18 من زمن المباراة من رأسية خادعة لشريف إكرامي حارس بيراميدز على أثر الضربة الركنية من الناحية اليسري نفذها باتقان محمد مجدي أفشة .

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وسجل حسام حسن الهدف الثاني للأهلي من هجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي أنهاها محمد مجدي أفشة بتمريرة بينية بإتجاه حسام حسن المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة جزاء بيراميدز والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.وسجل هدف حفظ ماء الوجه لبيراميدز رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة 90+5 بعدما وضع الكرة على يمين الحارس محمد الشناوي .موعد مباراة الأهلي نصف نهائي كأس مصر 2021وتقام مباراة الأهلي وبتروجيت يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والعاشرة ونصف بتوقيت السعودية.يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت سيتأهل ليضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022.