تعرف على فوائد تناول السبانخ



فوائد تناول السبانخ فوائد تناول السبانخ



توصل باحثون إلى أن تناول جزء من السبانخ يوميًا يمكن أن يساعد في إبقاء الدماغ أصغر سنًا بعقد من الزمن.



قال العلماء إن الخضروات الورقية ، والتي تشمل أيضًا البراعم ، والسلق ، والجرجير ، والهليون ، والخس ، مفيدة بشكل خاص للمساعدة في الحفاظ على القدرة العقلية الحادة في وقت لاحق من الحياة.



أظهرت دراستهم أن مهارات التفكير ، بما في ذلك الذاكرة ، تراجعت بشكل أبطأ بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يأكلون السبانخ ، مما يحتمل أن يحميهم من الخرف وفقا لabc news

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فوائد السبانخخضع الأشخاص في الدراسة أيضًا لاختبارات سنوية لذاكرتهم ووظائفهم الإدراكية.وجد الباحثون أن مجموعة المشاركين الذين تناولوا السبانخ يوميًا (بمتوسط ??1.3 حصة يوميًا) كان لديهم تدهور إدراكي أبطأ من أولئك الذين تناولوا عددًا أقل من الخضر الورقية.. إحصائيًا ، كان التأثير مشابهًا لكونك أصغر سنًا بـ 11 عامًا.تشير النتائج إلى أن هذه الفائدة على الأرجح من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في السبانخ ، مثل حمض الفوليك واللوتين والنترات ، والتي ارتبطت أيضًا بالتدهور المعرفي البطيء .قد يكون هذا بسبب العناصر الغذائية التي تحمي من الالتهاب والتوتر والتغيرات الضارة في الدماغ ، كما ورد في دراسات سابقة ، وفقًا للباحثين.يمكن أن يُظهر تصميم الدراسة ارتباطًا فقط ، وليس أن تناول هذه الخضار يتسبب في الواقع في انخفاض معدلات الخرف.بالإضافة إلى ذلك ، تستند الكثير من البيانات إلى تقارير المشاركين في الدراسة ، وهو مصدر محتمل للتحيز أو عدم الدقة لأن قلة من الناس يمكنهم تحديد عدد سلطات اللفت التي تناولوها في العام الماضي.