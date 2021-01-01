طريقة عمل جيلي البرقوق بشكل صحي ولذيذ

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جيلي البرقوق


قدم الشيف أسامة السيد، طريقة عمل جيلي البرقوق بشكل صحي ولذيذ.



جيلي البرقوق ..

المقادير

كيلو من البرقوق

2 كوب من الماء

سكر للتحلية
ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة



طريقة التحضير :

يسلق البرقوق في ماء تحت درجة غليان حتى يصبح طرى .

يصفي فوق قطعة سميكة من الموسلين ويترك ليلة كاملة ويستقبل العصير الناتج في وعاء يعاير العصير .

ويضاف نصف كيلو من السكر لكل 2 ونصف كوب عصير ويقلب المزيج جيداً حتى يذوب السكر ويذاب الجيلاتين في قليل من الماء ثميضاف الى العصير ويوضع على النار الهادئة حتى يتماسك العصير قليلاً .

يصب الجيلي في قوالب الجيلى ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.

المصدر: elbalad

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