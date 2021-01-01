

جيلي البرقوق جيلي البرقوق



قدم الشيف أسامة السيد، طريقة عمل جيلي البرقوق بشكل صحي ولذيذ.







جيلي البرقوق ..

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المقاديركيلو من البرقوق2 كوب من الماءسكر للتحليةملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرةطريقة التحضير :يسلق البرقوق في ماء تحت درجة غليان حتى يصبح طرى .يصفي فوق قطعة سميكة من الموسلين ويترك ليلة كاملة ويستقبل العصير الناتج في وعاء يعاير العصير .ويضاف نصف كيلو من السكر لكل 2 ونصف كوب عصير ويقلب المزيج جيداً حتى يذوب السكر ويذاب الجيلاتين في قليل من الماء ثميضاف الى العصير ويوضع على النار الهادئة حتى يتماسك العصير قليلاً .يصب الجيلي في قوالب الجيلى ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.