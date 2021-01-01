جيلي البرقوق
قدم الشيف أسامة السيد، طريقة عمل جيلي البرقوق بشكل صحي ولذيذ.
جيلي البرقوق ..
المقادير
كيلو من البرقوق
2 كوب من الماء
سكر للتحلية
ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة
طريقة التحضير :
يسلق البرقوق في ماء تحت درجة غليان حتى يصبح طرى .
يصفي فوق قطعة سميكة من الموسلين ويترك ليلة كاملة ويستقبل العصير الناتج في وعاء يعاير العصير .
ويضاف نصف كيلو من السكر لكل 2 ونصف كوب عصير ويقلب المزيج جيداً حتى يذوب السكر ويذاب الجيلاتين في قليل من الماء ثميضاف الى العصير ويوضع على النار الهادئة حتى يتماسك العصير قليلاً .
يصب الجيلي في قوالب الجيلى ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.
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