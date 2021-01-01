طريقة عمل كفتة البطاطس بطرق مميزة



كفتة البطاطس كفتة البطاطس



طريقة عمل كفتة البطاطس لاتحتاج الي مجهود او تكاليف لتقديمها كما أن كفتة البطاطس من الاكلات الخفيفة المناسبة للصيف وقد تقدمها ربات المنزا بطرق مختلفة لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة وطريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط







لاتحتاج طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة الي أي اضافات غير اللحم المفرومة هذه الطريقة هي الأكثر شعبية بعد البطاطس بالبقسماط

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مقادير كفتة البطاطس باللحمة4 حبات بطاطس ،2 ملاعق كبيرة من الزيت ،500 جرام لحم بقري متوسط ??الدسم متوسط ??الدسم ،1 بصلة ،1 بيضة،2 ملاعق كبيرة من فتات الخبز أو البقسماط ،1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود ،ملح.نبشر البصل ونضيفه إلى اللحم المفروم ،نضيف فتات الخبز والبيض والفلفل الأسود والملح ونعجن علىشكل تسطيح ،قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح ،رشي عليها ملعقتين كبيرتين من الزيت واخلطيهم ،اصطف كرات اللحم والبطاطس في طبق خبز بحجم مناسب ،نضعها في الفرن ونطهو على حرارة 190 درجة مئوية حتى تنضج البطاطس ،يحمى الزيت في مقلاة،تعد طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط من الوصفات الرائعة لاستخدام بقايا البطاطس المهروسةمكوناتقائمة التحقق من المكونات2 كوب بطاطس مهروسة2 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم طازجملح خشن وفلفل مطحون1 كوب دقيق لجميع الأغراض1 بيضة كبيرة1 1/2 كوب بقسماط طازجةزيت نباتيطريقة التحضيرفي وعاء كبير ، اخلطي البطاطس المهروسة والبقدونس معًا.يتبل بالملح والفلفل. في وعاء ضحل ، ضعي الدقيق. يتبل بالملح والفلفل. في وعاء ضحل آخر ، اخفقي البيض مع ملعقة كبيرة من الماء. في وعاء ضحل ثالث ، ضع 1 1/2 كوب من فتات الخبز.ثم بتشكيل البطاطس علي شكل كرات وانفض الفائض ، واغمس في خليط البيض ، ثم دحرج في فتات الخبز حتى يتغطى.في قدر متوسطة ثقيلة ، سخني 1 1/2 بوصة من الزيت النباتي على نار متوسطة حتى ساخنة.على دفعات ، اقلي الكروكيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من جميع الجوانب ، حوالي دقيقتين لكل دفعة ، مع التقليب حسب الحاجة. صفي مناديل ورقية.طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحمتعد طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم هي اوفر الطرق فتكون الكفتة عبارة عن كرات مقلية يمكن صنعها من اللحم المفروم أو الخضار أو الجبنطريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم1. اسلقي أو اطبخي 2 بطاطس كبيرتين (250 جرام) حتى تنضج جيدًا. اسمح لهم بالتدفئةعندما تصبح البطاطس دافئة ، قشرها. اهرسيها جيدًا باستخدام هراسة البطاطسابشر 20 جرام جبن يجب أن تحصل على نصف كوب جبن مبشور سواء استخدمت الجبن المطبوخ او جبنة شيدر او موتزريلاالآن أضيفي الجبن المبشور ، 1.5 ملعقة كبيرة نشاء ذرة ، ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون إلى البطاطس المهروسة. بدلا من الفلفل الأسود ، يمكنك إضافة الفلفل الأخضر المفروم أو مسحوق الفلفل الحار الأحمر في الكفتة ثم اخلطها جيدا ثم عليكي أن تصنع كرات متوسطة الحجم من خلطة الكفتة وافردها قليلاً6. سخني 4 ملاعق كبيرة زيت في طاوة أو صينية. ضع أولاً جزءًا صغيرًا من الخليط للتحقق مما إذا كان يتكسر أم لا7. إذا لم تنكسر الكفتة الصغيرة ، يمكنك وضع الكفتة بأمان في الزيت الساخن. في حالة الانكسار ، أضف المزيد من نشا الذرة (نصف ملعقة كبيرة إلى 1 ملعقة كبيرة أخرى) لربط الخليط وتقلب عندما يصبح أحد الجانبين ذهبيًا.توضع كفتة التي تنضج على مناديل المطبخ الورقية. استمر في قلي تلك التي لم تنضج وبعد الانتهاء تقدم مع الصوص او الطماطم المخللة وبالهنا والشفاء.طريقة عمل كفتة البطاطس السودانيةقد يقدم البعض طريقة عمل كفتة البطاطس السودانيةبنفس الطريقة الفلسطنية ولذلك يمكنك أن تتعرفي علي الطريقة وقدمي مايناسبكالمقاديركيلو بطاطس3 ملاعق كبيرة + 2 ملعقة صغيرة زيت زيتونملح فلفل(500 جم) من لحم الضأن المفرومة1 بصلة متوسطة مقسمة (1/2 مبشورة و 1/2 شرائح)1 ملعقة كبيرة معجون طماطم6 فص ثوم ، مفروم ومقسّم3/4 ملعقة صغيرة بهارات3/4 ملعقة صغيرة قرفة1 ملعقة صغيرة فلفل حلبي مقسم1/4 كوب بقدونس طازج مفروم1/4 كوب صنوبر1/2 كوب طحينة1/3 كوب زبادي يوناني1 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة كبيرة خل تفاح1/2 كوب ماءتعليمات:يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.قطّعي البطاطس الصغيرة إلى نصفين أو إلى أرباع ، حسب حجمها ، للحصول على أجزاء بحجم اللقمة. قلبي في وعاء كبير مع 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ، 1/2 ملعقة صغيرة ملح مقشر و 3 لفائف من الفلفل الأسود المطحون الطازج.تُبطن صينية الخبز بورق زبدة وتُوزّع البطاطس. تحمص لمدة 30 دقيقة ، حتى تنضج البطاطس بالكامل وتحمر قليلاً ، ثم تُرفع جانباً.أثناء طهي البطاطس ، حضري الكفتة. في وعاء كبير ، يُمزج اللحم مع نصف حبة بصل مبشور ، معجون طماطم ، 4 فصوص ثوم ، قرفة ، بهارات ، 3/4 ملعقة صغيرة فلفل حلبي ، بقدونس ، 1 ملعقة صغيرة ملح ، و 10 فلفل أسود طازج. تُشكل الكفتة إلى 12 إلى 15 قطعة صغيرة مستطيلة الشكل وتوضع جانبًا.نحمص حبات الصنوبر في مقلاة صغيرة على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق فقط ، حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني. ضعها جانبًا أيضًا.الآن اصنع المكون الأخير من الطبق. في وعاء ، اخفقي الطحينة مع فصين ثوم متبقيين ونصف ملعقة صغيرة ملح وزبادي وعصير ليمون وخل تفاح وماء.نحن الآن نجمعها معًا ... سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة آمنة للفرن على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي نصف البصل المقطع و 3 لفات أخرى من الفلفل الأسود المطحون الطازج. يُطهى لمدة 5 دقائق مع التحريك من حين لآخر. ثم ادفعهم إلى جوانب المقلاة وأضف الكفتة. اطهيها مع التقليب عدة مرات حتى تبدأ في التحول إلى اللون البني من جميع الجوانب ، لمدة 5 دقائق أخرى تقريبًا. ثم ضع القدر كله في الفرن (لا يزال عند 400 درجة) لمدة 8 دقائق أخرى.أخرج الصينية من الفرن وتحقق من نضج الكفتة (الحد الأدنى الموصى به من وزارة الزراعة الأمريكية هو 160 درجة فهرنهايت). إذا انتهيت أو أغلقت ، أضيفي البطاطس وصلصة الطحينة إلى المقلاة.قلبي الكفتة حتى تتوزع الصلصة بشكل متساوٍ. يُعاد إلى الفرن لمدة 3-4 دقائق أخرى ، حتى تصبح الصلصة ساخنة وتغلي.قدميها مع الصنوبر ، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل ، والبقدونس الطازج إذا رغبت في ذلك.طريقة عمل كفتة البطاطس بدون بيضطريقة عمل كفتة البطاطس بدون بيض ماهي الا قطع بطاطس مهروسة مقلية بشكل أساسي ، لذا يمكنك استخدام أي بطاطس مهروسة متبقيةفان كفتة البطاطس هي الأفضل والأكثر هشاشة عندما تكون طازجة من الزيت. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تحضيرها مسبقًا ، يمكنك صنع عجينة البطاطس قبل يوم أو يومين وحفظها في الثلاجة. أو يمكنك دحرجة عجينة البطاطس على شكل كروكيت والاحتفاظ بها في الثلاجةالمكوناتحبات بطاطس مطحونة?1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم?1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض?4 ملاعق كبيرة من حليب الشوفان غير المحلى (أو حليب الأرز)?1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون?3/4 ملعقة صغيرة ملحطريقة عمل كفتة البطاطس بدون بيضقشر البطاطس وقطعها إلى نصفين. اسلقيها في قدر كبير بالماء حتى تصبح طرية. صفيها وأعيديها إلى القدر. اهرسهم مع هراسة البطاطس. أضيفي باقي المكونات لعجينة البطاطس الأساسية واهرسي كل شيء معًا حتى يصبح قشديًا. دع عجينة البطاطس ترتاح حتى تبرد بدرجة كافية لتحملها.دعونا نجهز محطة الخبز. املأ الدقيق متعدد الاستخدامات في وعاء وحليب الشوفان في وعاء آخر وفتات الخبز والملح في وعاء ثالث.شكلي الكروكيت بعجينة البطاطس. لفها أولاً بالدقيق ، ثم اغمسها في حليب الشوفان ، وأخيراً غلفها بفتات الخبز. تأكد من أنها مطلية من جميع الجوانب.سخني زيت القلي في قدر متوسط ??الحجم إلى صغير (املأ الزيت بارتفاع 2 بوصة تقريبًا - يجب أن تكون الكروكيت قادرة على الطفو في الزيت ولكن تأكد من أنك لا تملأ الكثير من الزيت في القدر لمنع انسكاب الزيت الساخن على الصفيحة الساخنة وفي كل مكان). بمجرد أن يسخن الزيت ، اقلي الكروكيت على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. ضعها على منشفة ورقية لإزالة الزيت الزائد