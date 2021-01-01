طرق طبيعية لعلاج ضعف الأعصاب



علاج ضعف الأعصاب علاج ضعف الأعصاب



الأعصاب هي المسئولة عن توصيل الرسائل العصبية بين المخ ومختلف أعضاء الجسم مما يساعد الانسان على التحكم فيها مثل السيطرة على التبول لحين الذهاب للحمام.



ضعف الأعصاب يسبب مشاكل كثيرة للإنسان أهمها عدم القدرة على التحكم فى بعض أجزاء الجسم وعدم القدرة على القيام بمهام عديدة مثل تلك التى تتطلب مجهود كبير من اليدين مثل الأعمال المنزلية.



ونعرض لكم أهم الطرق التى تساعد فى علاج ضعف الأعصاب وذلك وفقا لما جاء فى موقع “brainandspineni”

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تزويد الأعصاب بمواد تنقل الرسائلتزويد الأعصاب بما تحتاجه لنقل الرسائل فلكي ترسل الأعصاب نبضات كهربائية ، فإنها تحتاج إلى بعض المعادن والبروتينات والفيتامينات وهى موجودة فى: الشوكولاتة الداكنة وهي غنية بالتريبتوفان وهو حمض أميني يعمل كناقل عصبي - مادة تنقل إشارة من عصب ينتهي إلى آخر.الكالسيوم والبوتاسيوم وتنظم هذه المعادن النبضات الكهربائية التي تولدها وتنقلها الأعصاب وإذا تُركت الأعصاب لإطلاق النبضات دون رادع، فقد يعاني الشخص من الصرع أو أمراض الأعصاب الأخرى.يعد الموز والبرتقال والرمان والخوخ مصادر جيدة للبوتاسيوم بينما يعد الحليب والخضروات الورقية والبيض مصادر غنية بالكالسيوم وفيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 6 حيث تساعد الأعصاب على إرسال نبضات من الدماغ إلى الجسم.حماية الأعصاب بفيتامينات بيحتوي كل عصب على طبقة واقية تعرف باسم غمد المايلين ويشبه إلى حد كبير غلاف الكابل الكهربائي ، فهو يعمل كعزل لعصب الإرسال وارتبطت أغلفة المايلين المهترئة بأمراض مثل الزهايمر ، لذلك من المهم أن يحافظ الشخص على تناوله لـ B12 ويوجد الفيتامين في لحوم البقر والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يحمي الأعصاب من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب الضرر ويوجد هذا الفيتامين في السبانخ والرمان والبنجر.اليوجا والتمدد لتقوية الجهاز العصبيعندما يتوتر الشخص بسبب العمل أو العلاقات أو التنقل الصعب ، فإنه ينتج كمية مقلقة من هرمون الكورتيزول. عند إنتاجه باستمرار ، يؤثر الكورتيزول على الجهاز العصبي ليؤثر على ردود أفعال الشخص وتركيزه وذاكرته.جزء مهم من اليوجا هو تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء ، التي تنشط الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن التنفس ومعدل ضربات القلب ونتيجة لذلك تنخفض مستويات الكورتيزول لدى الشخص، وتساعد ممارسة اليوجا بانتظام على إبقاء مستويات الكورتيزول منخفضة ، مما يحسن صحة الجهاز العصبي وينتج إحساسًا بالعافية.تحقيق الرفاهية لتحسين صحة الأعصابيمكن لأي شخص استخدام التمارين لتحسين أداء الأعصاب التي تخدم العضلات والأجزاء الطرفية الأخرى من الجسم و زيادة النشاط في الجهاز العصبي المحيطي يقوي الأعصاب بنفس الطريقة التي تقوي بها التمارين العضلات.يمكن لأي شخص استخدام شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر لتحفيز إنتاج السيروتونين والدوبامين حيث تعمل هذه الهرمونات على تحسين مزاج الشخص وتركيزه وتركيزه وقدراته على حل المشكلات، وهذا ممكن بفضل مادة الثيانين الموجودة في الشاي الأخضر.