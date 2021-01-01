أسرع 5 علاجات سريعة للنمش

علاجات سريعة للنمش
هل تبحثين عن علاجات سريعة للنمش وعلاج فرط التصبغ إليك مجموعة من العلاجات المجربة من مطبخك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي
1. زيت الأوكالبتوس
زيت الأوكالبتوس هو زيت أساسي يستخدم على نطاق واسع لخصائصه الدوائية مما يساعد على تقليل فرط التصبغ وبالتالي ، قد يساعد في تقليل النمش.
سوف تحتاجين
2-3 قطرات من زيت الكافور
بضع قطرات من الزيت الحامل
ما عليك القيام به
قومي بتخفيف قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الأوكالبتوس بحامل مثل زيت اللوز الحلو وضعيه على المناطق التي بها نمش واتركيه لمدة 20 دقيقة اغسليه باستخدام منشفة ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش يجب أن لا تجرب هذا العلاج إذا كان لديك بشرة شديدة الحساسية.
2. زبدة الكاكاو
تحتوي زبدة الكاكاو على مركبات مثل مادة البوليفينول ، التي توفر الحماية من أشعة الشمس و الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي ، قد يمنع ظهور البقع البنية التي يسببها النمش.
سوف تحتاجين
1-2 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاو
ما عليك القيام به
1. خذ ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زبدة الكاكاو.
2. ضعيها على النمش ودلكيها برفق على بشرتك.
3. اتركيها طوال الليل واغسليها بمنظف في صباح اليوم التالي ويمكنك تكرار ذلك كل ليلة قبل النوم لمدة 2-3 أسابيع.
3. زبدة الشيا
قد تساعد زبدة الشيا في تقليل تكوين الميلانين وتقليل ظهور النمش.
سوف تحتاجين
1-2 ملاعق صغيرة من زبدة الشيا
ما عليك القيام به
1-سخني ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زبدة الشيا حتى تصبح دافئة.
2-دلكيها برفق في المناطق التي بها نمش واتركيها طوال الليل واشطفيها في الصباح ويمكن تكرار هذا كل ليلة لمدة 3-4 أسابيع.
4. قشر الموز
يحتوي قشر الموز على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تمنع تكون الميلانين وبالتالي تقلل النمش
سوف تحتاجين
قشر موزة ناضجة
ما عليك القيام به
افركي قشر الموز الناضج على المناطق التي بها نمش من جلدك واتركيها لمدة 20 دقيقة واغسليها.
ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة كل يوم.
5. فاكهة الكيوي
تحتوي فاكهة الكيوي على مركبات الفلافونويد مثل كيرسيتين التي قد تمنع نشاط التيروزيناز والتي قد يؤدي هذا إلى تقليل تصبغ الجلد ، بما في ذلك النمش.
سوف تحتاجين
1 فاكهة كيوي
2-3 فراولة
ما عليك القيام به
اصنعي عجينة سميكة من الثمار عن طريق مزجها وضعي حزمة الفاكهة على المناطق التي بها نمش.
اتركيه لمدة 20-25 دقيقة قبل شطفه ويمكنك القيام مرتين في الأسبوع.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!