أسرع 5 علاجات سريعة للنمش



علاجات سريعة للنمش علاجات سريعة للنمش



هل تبحثين عن علاجات سريعة للنمش وعلاج فرط التصبغ إليك مجموعة من العلاجات المجربة من مطبخك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي



1. زيت الأوكالبتوس





زيت الأوكالبتوس هو زيت أساسي يستخدم على نطاق واسع لخصائصه الدوائية مما يساعد على تقليل فرط التصبغ وبالتالي ، قد يساعد في تقليل النمش.

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سوف تحتاجين2-3 قطرات من زيت الكافوربضع قطرات من الزيت الحاملما عليك القيام بهقومي بتخفيف قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الأوكالبتوس بحامل مثل زيت اللوز الحلو وضعيه على المناطق التي بها نمش واتركيه لمدة 20 دقيقة اغسليه باستخدام منشفة ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش يجب أن لا تجرب هذا العلاج إذا كان لديك بشرة شديدة الحساسية.2. زبدة الكاكاوتحتوي زبدة الكاكاو على مركبات مثل مادة البوليفينول ، التي توفر الحماية من أشعة الشمس و الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي ، قد يمنع ظهور البقع البنية التي يسببها النمش.سوف تحتاجين1-2 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاوما عليك القيام به1. خذ ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زبدة الكاكاو.2. ضعيها على النمش ودلكيها برفق على بشرتك.3. اتركيها طوال الليل واغسليها بمنظف في صباح اليوم التالي ويمكنك تكرار ذلك كل ليلة قبل النوم لمدة 2-3 أسابيع.3. زبدة الشياقد تساعد زبدة الشيا في تقليل تكوين الميلانين وتقليل ظهور النمش.سوف تحتاجين1-2 ملاعق صغيرة من زبدة الشياما عليك القيام به1-سخني ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زبدة الشيا حتى تصبح دافئة.2-دلكيها برفق في المناطق التي بها نمش واتركيها طوال الليل واشطفيها في الصباح ويمكن تكرار هذا كل ليلة لمدة 3-4 أسابيع.4. قشر الموزيحتوي قشر الموز على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تمنع تكون الميلانين وبالتالي تقلل النمشسوف تحتاجينقشر موزة ناضجةما عليك القيام بهافركي قشر الموز الناضج على المناطق التي بها نمش من جلدك واتركيها لمدة 20 دقيقة واغسليها.ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة كل يوم.5. فاكهة الكيويتحتوي فاكهة الكيوي على مركبات الفلافونويد مثل كيرسيتين التي قد تمنع نشاط التيروزيناز والتي قد يؤدي هذا إلى تقليل تصبغ الجلد ، بما في ذلك النمش.سوف تحتاجين1 فاكهة كيوي2-3 فراولةما عليك القيام بهاصنعي عجينة سميكة من الثمار عن طريق مزجها وضعي حزمة الفاكهة على المناطق التي بها نمش.اتركيه لمدة 20-25 دقيقة قبل شطفه ويمكنك القيام مرتين في الأسبوع.