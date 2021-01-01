كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟

الإجهاد الحراري
الإرهاق الحراري هو حالة قد تشمل أعراضها التعرق الشديد والنبض السريع نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث تكون التشنجات الحرارية أخفها وتكون ضربة الشمس هي الأشد.
تشمل أسباب الإنهاك الحراري التعرض لدرجات حرارة عالية، خاصة عندما يقترن بارتفاع نسبة الرطوبة والنشاط البدني الشاق.
يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة تهدد الحياة، ولحسن الحظ يمكن الوقاية من الإرهاق الحراري.
أعراض الإرهاق الحراري
وفقا لموقع mayoclinic قد تظهر علامات وأعراض الإرهاق الحراري بشكل مفاجئ أو بمرور الوقت، خاصة مع فترات التمرين الطويلة، وتتضمن العلامات والأعراض المحتملة للإجهاد الحراري ما يلي:
قشعريرة
التعرق الشديد
ضعف
دوخة
إعياء
نبض ضعيف وسريع
انخفاض ضغط الدم عند الوقوف
تشنجات العضلات
غثيان
صداع
متى ترى الطبيب
إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الإنهاك الحراري:
أوقف كل النشاط والراحة
انتقل إلى مكان أكثر برودة
تناول الماء البارد أو المشروبات الرياضية
اتصل بطبيبك إذا ساءت العلامات أو الأعراض أو إذا لم تتحسن في غضون ساعة واحدة. إذا كنت بصحبة شخص تظهر عليه علامات الإنهاك الحراري ، فاطلب العناية الطبية على الفور إذا أصبح مرتبكًا أو مضطربًا أو فقد وعيه.
ستحتاج إلى تبريد فوري وعناية طبية عاجلة إذا وصلت درجة حرارة الجسم الأساسية40 درجة مئوية وتشمل علامات وأعراض تقلصات الحرارة التعرق الشديد والإرهاق والعطش وتشنجات العضلات.
علاج التشنجات الحرارية
يمكنك عادةً علاج التشنجات الحرارية عن طريق شرب السوائل أو المشروبات الرياضية فإلى جانب الطقس الحار والنشاط الشاق ، تشمل الأسباب الأخرى للإجهاد الحراري ما يلي:
- الجفاف، الذي يقلل من قدرة الجسم على التعرق والحفاظ على درجة حرارة طبيعية
المضاعفات
يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري، إذا لم يتم علاجه، إلى ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.
تتطلب ضربة الشمس عناية طبية فورية لمنع الضرر الدائم للدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
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