كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟



الإجهاد الحراري الإجهاد الحراري



الإرهاق الحراري هو حالة قد تشمل أعراضها التعرق الشديد والنبض السريع نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث تكون التشنجات الحرارية أخفها وتكون ضربة الشمس هي الأشد.



تشمل أسباب الإنهاك الحراري التعرض لدرجات حرارة عالية، خاصة عندما يقترن بارتفاع نسبة الرطوبة والنشاط البدني الشاق.



يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة تهدد الحياة، ولحسن الحظ يمكن الوقاية من الإرهاق الحراري.

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أعراض الإرهاق الحراريوفقا لموقع mayoclinic قد تظهر علامات وأعراض الإرهاق الحراري بشكل مفاجئ أو بمرور الوقت، خاصة مع فترات التمرين الطويلة، وتتضمن العلامات والأعراض المحتملة للإجهاد الحراري ما يلي:قشعريرةالتعرق الشديدضعفدوخةإعياءنبض ضعيف وسريعانخفاض ضغط الدم عند الوقوفتشنجات العضلاتغثيانصداعمتى ترى الطبيبإذا كنت تعتقد أنك تعاني من الإنهاك الحراري:أوقف كل النشاط والراحةانتقل إلى مكان أكثر برودةتناول الماء البارد أو المشروبات الرياضيةاتصل بطبيبك إذا ساءت العلامات أو الأعراض أو إذا لم تتحسن في غضون ساعة واحدة. إذا كنت بصحبة شخص تظهر عليه علامات الإنهاك الحراري ، فاطلب العناية الطبية على الفور إذا أصبح مرتبكًا أو مضطربًا أو فقد وعيه.ستحتاج إلى تبريد فوري وعناية طبية عاجلة إذا وصلت درجة حرارة الجسم الأساسية40 درجة مئوية وتشمل علامات وأعراض تقلصات الحرارة التعرق الشديد والإرهاق والعطش وتشنجات العضلات.علاج التشنجات الحراريةيمكنك عادةً علاج التشنجات الحرارية عن طريق شرب السوائل أو المشروبات الرياضية فإلى جانب الطقس الحار والنشاط الشاق ، تشمل الأسباب الأخرى للإجهاد الحراري ما يلي:- الجفاف، الذي يقلل من قدرة الجسم على التعرق والحفاظ على درجة حرارة طبيعيةالمضاعفاتيمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري، إذا لم يتم علاجه، إلى ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.تتطلب ضربة الشمس عناية طبية فورية لمنع الضرر الدائم للدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.