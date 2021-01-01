انتبه إليها .. عادات تضر بصحة الكلى وتسبب التلف



الكلى الكلى



عادات متكررة يقوم بها الكثيرون تساعد على الضرر بالكلى وتغيير نمط حياتك وتعرضك لخطر و تساعد في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم





1-استهلاك نظام غذائي ينقصه الفيتامينات





بعض الفيتامينات مفيدة لكليتيك ، ويمكن أن يتسبب نقصها في تلفها. ثبت أيضًا أن فيتامين ب 6 يساعد في الحفاظ على صحة الكلى عند تناوله مع أدوية أخرى.

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2-الإفراط في استخدام المسكنات :قد يغريك هذا الصداع المستمر للوصول إلى الحبوب بشكل يومي، ولكن الإفراط في ذلك قد يكون خطيرًا على كليتيكحسام موافي محذرا من تناول المسكنات: تدمر الكلى .. فيديوبرلماني يعلن توصيات مهمة بشأن كوارث تناول المسكنات دون استشارة الطبيب3-استهلاك المياه غير الكافي :من الضروري الحفاظ على رطوبة جسمك. تساعد كليتنا في التخلص من الفضلات.4-الاستخدام المفرط للأطعمة المصنعة :تحتوي الوجبات المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والفوسفور ، مما قد يساهم في تلف الكلى.5-عدم ممارسة ما يكفي من التمارين :تكون حصوات الكلى أقل احتمالا بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع.يوصى بالمشي لمن يعانون من ضعف في وظائف الكلى لأنه يمكن أن يساعد في مشاكل القلب والأوعية الدموية ، والتي تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن والذين يخضعون لغسيل الكلى.