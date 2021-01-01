وزير التعليم : تم استبعاد خريجو 3 كليات من التقديم في مسابقة30 ألف معلم

وزير التعليم
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية (الحاصلين على دبلوم تربوي) التقديم في المرحلة الاولى من مسابقة 30 أف معلم 2022
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس : السبب أننا نستهدف معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط وليس "معلم مادة".
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سوف يتاح لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية (الحاصلين على دبلوم تربوي) ، التقديم في المراحل اللاحقة من مسابقة التربية والتعليم باذن الله
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022
وتمثلت الشروط المعلنة في :
أن يكون مصري الجنسية
محمود السيرة وحسن السمعة
الا يكون سبق له الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة
ألا يزيد سنه عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان
أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة أو قسمي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية أو الحاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات التربية رياض الأطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى
ألا يقل التقدير العام عن جيد
أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة
أن يجتاز التدريب المقرر
أن يحتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات
يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي و لن نقل الطلبات في حالة التقديم في محافظة اخرى
سداد مبلغ 22 جنيها
المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم
صورة شخصية حديثة
بطاقة الرقم القومي
صحيفة أحوال جنائية سارية
المؤهل الدراسي
المؤهل الأعلى إن وجد
الدبلوم المهني
الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث
شهادة التأهيل بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
صورة من إيصال الإيداع للرسوم المطلوبة
وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم سيبدأ اعتبارا من 2 يوليو 2022 حتى 24 يوليو 2022.
وقال وزير التربية والتعليم إن رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم هو
http://jobs.caoa.gov.eg
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