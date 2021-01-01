هكذا سخر قادة مجموعة السبع من بوتن في اجتماع ألمانيا

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأحد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في اجتماع عقد في ألمانيا هيمنت عليه العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.
ولدى جلوس الزعماء الذين يرتدون ملابس رسمية على مقاعدهم في أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر 3 أيام في بافاريا، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضا.
ونقلت "رويترز" عن جونسون قوله: "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتن"، في إشارة إلى صور الرئيس الروسي عاري الصدر، مما دفع بعض الزعماء للضحك.
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