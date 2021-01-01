هكذا سخر قادة مجموعة السبع من بوتن في اجتماع ألمانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › هكذا سخر قادة مجموعة السبع من بوتن في اجتماع ألمانيا

صورة الخبر: قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأحد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في اجتماع عقد في ألمانيا هيمنت عليه العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

ولدى جلوس الزعماء الذين يرتدون ملابس رسمية على مقاعدهم في أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر 3 أيام في بافاريا، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضا.

ونقلت "رويترز" عن جونسون قوله: "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتن"، في إشارة إلى صور الرئيس الروسي عاري الصدر، مما دفع بعض الزعماء للضحك.

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع: "ركوب الخيل بصدر عار" في إشارة لما يفعله بوتن.

كما ردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول: "أوه، نعم. ركوب الخيل هو الأفضل".

وفي الاجتماع، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن باستمرار وحدة التحالف العالمي في مواجهة روسيا، حيث وضع هو وزعماء المجموعة الاقتصادية الكبرى استراتيجية لمواصلة جهودهم من أجل أن تنهي موسكو عمليتها العسكرية الطويلة في أوكرانيا.

ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لبحث كيفية تأمين إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم، بهدف منع تداعيات الحرب من انشقاق التحالف العالمي الذي يعمل على معاقبة موسكو.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هكذا سخر قادة مجموعة السبع من بوتن في اجتماع ألمانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60377

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager