أعرفي أعراض مغص الأطفال حديثي الولادة



مغص الأطفال حديثي الولادة مغص الأطفال حديثي الولادة



يعد المغص من المشكلات الشائعة بين الأطفال الرضع وحديثي الولادة فى مختلف بلدان العالم ويصعب على الكثير من الأمهات اكتشاف هذه المشكلة بشكل سريع .



وذلك لأن الأطفال الرضع يبكون بشكل متكرر فى الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم وبالتالي من الصعب تحديد البكاء العادى من بكاء المغص.



ويتميز البكاء الناتج عن المغص بأنه يستمر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميًا ، ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع ، لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

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نكشف لكم أهم أعراض المغص عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة وذلك وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ”.بكاء شديد قد يبدو أشبه بالصراخ أو تعبيرًا عن الألمالبكاء بدون سبب واضح ، بخلاف البكاء للتعبير عن الجوع أو الحاجة إلى تغيير الحفاضاتتوقيت يمكن التنبؤ به حيث تحدث النوبات غالبًا في المساءتغير لون الوجه مثل احمرار الجلدشد الجسم مثل الساقين المشدودة أو المتيبسة أو الذراعين المتيبسين أو القبضة المشدودة أو الظهر المتقوس أو البطن المتوترفي بعض الأحيان يكون هناك راحة في الأعراض بعد خروج الرضيع للغازات أو حركة الأمعاء واختفاء المغص، ومن المحتمل أن يكون الغاز ناتجًا عن ابتلاع الهواء أثناء البكاء لفترات طويلة.