من الأكلات السورية الشهرية .. طريقة عمل فتة شاورما الدجاج



طريقة عمل فتة شاورما الدجاج طريقة عمل فتة شاورما الدجاج



تعد فتة شاورما الدجاج من الأكلات السورية الشهرية التى تنتشر فى مختلف الدول العربية بشكل واسع بفضل مذاقها المميز.



نقدم طريقة فتة شاورما الدجاج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فتة شاورما الدجاج

أرز أصفر

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نصف كيلو صدور دجاج شرائحبصلة كبيرة جوانح2 ملعقة كبيرة زيت1 باكو خلطة شاورماخبز شامي محمصالصوصنصف كوب لبننصف كوب ماء2 ملعقة كبيرة نشانصف كوب زيت4 فص ثومملحفلفل أسودطريقة عمل فتة شاورما الدجاج* في بولة كبيرة تتبل صدور الدجاج مع عصير الليمون وخلطة الشاورماو يضاف خليط الدجاج ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط على النار حتى النضج.الصوص*على النار يخلط اللبن والنشا المذاب فى الماء حتى تمام الغليان ويضربا في الكبة مع الثوم و الزيت مع استمرار الخلط حتى تتجانس.* يغرف الأرز في طبق التقديم ثم يضاف الخبز المحمص وخليط الدجاج و الصوص على الوجه وتقدم فتة شاورما الدجاج ساخنة.