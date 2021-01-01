من الأكلات السورية الشهرية .. طريقة عمل فتة شاورما الدجاج

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج
تعد فتة شاورما الدجاج من الأكلات السورية الشهرية التى تنتشر فى مختلف الدول العربية بشكل واسع بفضل مذاقها المميز.
نقدم طريقة فتة شاورما الدجاج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فتة شاورما الدجاج
أرز أصفر
نصف كيلو صدور دجاج شرائح
بصلة كبيرة جوانح
2 ملعقة كبيرة زيت
1 باكو خلطة شاورما
خبز شامي محمص
الصوص
نصف كوب لبن
نصف كوب ماء
2 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب زيت
4 فص ثوم
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل فتة شاورما الدجاج
* في بولة كبيرة تتبل صدور الدجاج مع عصير الليمون وخلطة الشاورماو يضاف خليط الدجاج ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط على النار حتى النضج.
الصوص
*على النار يخلط اللبن والنشا المذاب فى الماء حتى تمام الغليان ويضربا في الكبة مع الثوم و الزيت مع استمرار الخلط حتى تتجانس.
* يغرف الأرز في طبق التقديم ثم يضاف الخبز المحمص وخليط الدجاج و الصوص على الوجه وتقدم فتة شاورما الدجاج ساخنة.
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