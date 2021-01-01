الان جلسة امير مرتضي مع بن شرقي ووكيله

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امير مرتضي مع بن شرقي


يعقد المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وشقيقه وكيل أعماله، الان جلسة خاصة مع امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

تأتي الجلسة التي تجمع الثلاثي، من أجل اقناع اللاعب بالتجديد لنادي الزمالك ، والتفاوض حول كافة الشروط .

فيما أشار مصدر مطلع بنادي الزمالك ، أن اللاعب حتي الآن يرفض التجديد للنادي، حيث تلقي العديد من العروض خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم عروض بالدوري السعودي والاماراتي، بجانب عرض النادي الاهلي مؤخرا .

ووجه بن شرقي رسالة لجماهير القلعة البيضاء مساء امس للتأكيد على حبه للنادي وجماهيره في ظل اقتراب رحيله عن الأبيض.

وكتب بن شرقي عبر صفحته الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "و لكم مكانة خاصة في قلبي.. و الله شاهد على ما أقول".

يذكر أن عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي في تجديد عقده مع الأبيض".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

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