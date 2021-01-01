الان جلسة امير مرتضي مع بن شرقي ووكيله

يعقد المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وشقيقه وكيل أعماله، الان جلسة خاصة مع امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.
تأتي الجلسة التي تجمع الثلاثي، من أجل اقناع اللاعب بالتجديد لنادي الزمالك ، والتفاوض حول كافة الشروط .
فيما أشار مصدر مطلع بنادي الزمالك ، أن اللاعب حتي الآن يرفض التجديد للنادي، حيث تلقي العديد من العروض خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم عروض بالدوري السعودي والاماراتي، بجانب عرض النادي الاهلي مؤخرا .
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