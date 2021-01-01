اعترافات صادمة للمتهم بقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة في المحكمة



اعترافات صادمة للمتهم بقتل نيرة اعترافات صادمة للمتهم بقتل نيرة



بدأت اليوم الأحد في مصر، أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، الذي أدلى باعترافات جديدة وصادمة، حول الجريمة التي هزت الرأي العام في البلاد والوطن العربي.



وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن"، قال المتهم محمد عادل داخل قاعة المحكمة أمام القاضي، بعد أن اعترف بارتكابه الجريمة وسرد تفاصيل علاقته بالطالبة نيرة أشرف به: "من شهر ونص لقيت واحدة بتهددني وقالت لي هجيبلك رجالة يضربوك ويفضحوك، طبعا أنا اتصدمت والمكالمة دي استمرت ساعة وقالت لي كلام ماينفعش أقوله وكمية تهديدات".



وتابع: "أهلي مكانش عاجبهم الموضوع عشان هم ليهم نظرة، ومرضيتش أدخلهم في الموضوع عشان مكانش عاجبهم الموضوع من الأول ولا هي كانت عاجباهم، وفضلت مصدوم فترة، وجيت في يوم قلت أرد لها الشتيمة اللي هي شتمتها وعملت ميل وردت لها كل الشتايم عشان رد اعتباري بعد ما عملت لي بلوك من كل حتة".

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وأردف المتهم: "أنا قعدت فترة مكنتش مصدق إنها هي اللي اتصلت وقالت لي الكلام ده وردت لها كل كلامها، وكانت حاطة في دماغها اني هرجع أطالبها بكل حاجة، وبعتتلي صاحبتها قالتلي لو فتحت بقك وطالبت بحاجة أنا عاملة محضر بكل حاجة وهأذيك وهجبلك ناس لو فتحت بقك وقعدنا نتحايل عليها نقولها مش عايزين حاجة منك ولو على الحاجات اللي كتبتها يعتبر أنت كتبتي زيها فاحنا يعتبر خالصين".واستطرد: "هي كانت بتقول لأ، وقعدنا 3 شهور نقولها مش عايزين حاجة ولا هنطالب بحاجة وخلاص كل واحد من طريق، ونتقابل في النيابة، ولحد شهر 3 سنة 2021 قلتلها اللي عايزة تعمليه اعمليه..هي أصغر إخواتها وأنا كنت بكلم أهلها واخواتها عشان يحلوا الموضوع ويساعدونا ننهي الموضوع، فقالولي إحنا مالناش دعوة، وأبوها وأمها عملولي بلوك، وإخواتها قالوا إحنا ناس متجوزة ومالناش دعوة وروح اتكلم معاها في الكلية".وأكمل المتهم محمد عادل: "نيرة راحت اتبلت عليا، وقالت ده اتهجم عليا وكان عايز يتعرضلي والأمن جه ومحدش كان مصدقها عشان الأمن عارفني وعارف إني ماليش في الحاجات اللي بتقول عليها دي، وروحنا بعد الامتحان زي تحقيق كدا، وقال لظابط الأمن أنا معرفوش ده بيطاردني واتقدملي وأهلي رفضوه وبيتهجم عليا وبيتعرضلي في كل حتة وماليش علاقة بيه".