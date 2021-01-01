تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف أسوس للألعاب ROG Phone 6

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة أسوس Asus، لإطلاق هاتف ذكي جديد موجه لسوق الألعاب، حيث ظهرت العديد من مواصفات Asus ROG Phone 6، على منصتي Geekbench و TENAA تمهيدا لإطلاقه قريبا.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت الصور التي تمت إضافتها إلى منصة TENAA، التصميم الذي سينطلق به هاتف الألعاب القادم من أسوس ROG Phone 6، الذي من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في 5 من يوليو المقبل.
مميزات هاتف أسوس للألعاب Asus ROG Phone 6
وتظهر الصور تصميم جزيرة الكاميرا في الجزء الخلفي من هاتف أسوس ROG Phone 6، والتي ستأتي بحجم أكبر، ومن المحتمل أن تتضمن إحدى الكاميرات عدسة فائقة الإتساع، والتي تأتي باللون الأزرق، وعلى ما يبدو أن هناك عدسة كاميرا ثالثة مما يشير إلى أن الهاتف سيأتي مزودا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي العدسات.
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