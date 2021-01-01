تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف أسوس للألعاب ROG Phone 6

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ROG Phone 6

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة أسوس Asus، لإطلاق هاتف ذكي جديد موجه لسوق الألعاب، حيث ظهرت العديد من مواصفات Asus ROG Phone 6، على منصتي Geekbench و TENAA تمهيدا لإطلاقه قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت الصور التي تمت إضافتها إلى منصة TENAA، التصميم الذي سينطلق به هاتف الألعاب القادم من أسوس ROG Phone 6، الذي من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في 5 من يوليو المقبل.

مميزات هاتف أسوس للألعاب Asus ROG Phone 6
وتظهر الصور تصميم جزيرة الكاميرا في الجزء الخلفي من هاتف أسوس ROG Phone 6، والتي ستأتي بحجم أكبر، ومن المحتمل أن تتضمن إحدى الكاميرات عدسة فائقة الإتساع، والتي تأتي باللون الأزرق، وعلى ما يبدو أن هناك عدسة كاميرا ثالثة مما يشير إلى أن الهاتف سيأتي مزودا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي العدسات.

وكما تكشف الصور عن وجود شاشة ثانية على ظهر الجهاز، مما يشير إلى وجود شاشة ثانوية في الخلف على غرار إصدار أسوس السابق ROG Phone 5 Ultimate، ولكن سيحصل هاتف ROG Phone 6 على شاشة بحجم أكبر.

وتبعا للمعلومات، ستزود أسوس هاتف الألعاب القادم ROG Phone 6 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها كبيرة تبلغ 16 جيجابايت.

وسيتميز هاتف أسوس المرتقب ROG Phone 6، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة ومعدل تحديث 165 هرتز، كما سيحزم الهاتف بطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللى أمبير قي الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف أسوس للألعاب Asus ROG Phone 6، في شهر يوليو.

المصدر: صدى البلد

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