تستعد جوجل لإطلاق سلسلة هواتف جديدة بسعر رخيص ..

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كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية تعتزم إطلاق سلسلة هواتف جديدة في الفترة القادمة بسعر رخيص مع عدد من المواصفات الجيدة لنتافس بها شركات الهواتف الصينية المتخصصة في هذه الفئة، حيث ستنطلق السلسلة تحت اسم Google Pixel 7 .



وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف جوجل القادمة Google Pixel 7 ستضم هاتفين هما Google Pixel 7 وهو النسخة العادية و Google Pixel 7 Pro وهو النسخة المميزة، حيث ستنطلق الهواتف بمعالج من نوع Tensor 2 من تصنيع شركة جوجل نفسها.



وستستعين شركة جوجل بسامسونج في تصنيع شاشة هواتف Google Pixel 7 القادمة، حيث ستحصل الشاشة على زيادة في السطوع بمقدار 1000 شمعة و 100 ? APL ، كما من المتوقع أن تظل دقة الشاشة كما هي عند 3120 × 1440 بكسل ، ولكن الآن مع وضع 1080 بكسل مضاف لتقليل استخدام الطاقة .

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وستحصل هواتف جوجل القادمة Google Pixel 7 على كاميرا مزدوجة خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرات محسنة والعديد من تقنيات الكاميرا الأخرى، كما ستحتوى الهواتف على مساحة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.ومؤخرا، ظهرت تسريبات مصورة لهواتف Google Pixel 7 حيث ظهر النموذج الأولي لهاتف جوجل Google Pixel 7 باللون الأسود الغامق، مع شريط الكاميرا المميز ، والمصنوع من الألومنيوم وبه فتحات للكاميرات التي من المتوقع أن تأتي بمواصفات عالية الدقة.