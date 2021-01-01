Xiaomi 12T يحصل على شهادة FCC مع ظهور تفاصيله الرئيسية

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صورة الخبر: Xiaomi 12T
Xiaomi 12T

تم اعتماد جهاز شاومي جديد برقم طراز 22071212AG من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة. كشفت القائمة عن تفاصيل رئيسية مثل المتغيرات وميزات الاتصال. من المحتمل أن يتم طرح هذا الجهاز في أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع من هذا العام باسم Xiaomi 12T.

كشفت التقارير السابقة أن شاومي تعمل على جهازين لهما أسماء رمزية "plato" و "mayfly". تحتوي هذه الأجهزة على أرقام طراز 22071212AC / G و 22081212C / G. يشير الحرفان "C" و "G" إلى النسخ الصينية والعالمية. أرقام الطراز المختصرة لهذه الأجهزة هي L12 و L12A.

من المرجح أن يظهر L12 (mayfly) باسم Redmi K50S Pro في الصين. قد يصل مع اسم Xiaomi 12T Pro في الأسواق العالمية. يحتوي هذا الهاتف على متغيرين آخرين بأرقام الطراز: 22081212UG و 22081212R. من المحتمل أن يُطلق على الأول اسم Xiaomi 12T Pro Hypercharge ، في حين أن الأخير قد يكون وضعًا حصريًا في اليابان ، والذي قد يظهر لأول مرة باسم Xiaomi 12T Pro.

حصل Xiaomi 12T على شهادة FCC مع ظهور تفاصيله الرئيسية

يشاع أن L12A (plato) سيتم إطلاقه باسم Redmi K50S. في الأسواق العالمية ، يمكن أن يطلق عليه Xiaomi 12T. حصل هذا الجهاز على شهادة FCC من خلال ظهور تفاصيله الرئيسية.

كشفت قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن هاتف Xiaomi 12T سيكون مزودًا بميزات اتصال ، مثل Wi-Fi 802.11ax و 5 G (7 نطاقات) و Bluetooth و GPS و IR blaster. سيصل في شكلين ، 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت تخزين و 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت تخزين.

تم تشغيل Xiaomi 11T و 11T Pro بواسطة شرائح Dimensity 1200 و Snapdragon 888 على التوالي. من المرجح أن يحتوي هاتف Xiaomi 12T Pro على مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 ، في حين أن Xiaomi 12T يمكن أن تكون مجهزة بـ Dimensity SoC.

المصدر: tech1new

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