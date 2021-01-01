Xiaomi 12T يحصل على شهادة FCC مع ظهور تفاصيله الرئيسية

تم اعتماد جهاز شاومي جديد برقم طراز 22071212AG من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة. كشفت القائمة عن تفاصيل رئيسية مثل المتغيرات وميزات الاتصال. من المحتمل أن يتم طرح هذا الجهاز في أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع من هذا العام باسم Xiaomi 12T.
كشفت التقارير السابقة أن شاومي تعمل على جهازين لهما أسماء رمزية "plato" و "mayfly". تحتوي هذه الأجهزة على أرقام طراز 22071212AC / G و 22081212C / G. يشير الحرفان "C" و "G" إلى النسخ الصينية والعالمية. أرقام الطراز المختصرة لهذه الأجهزة هي L12 و L12A.
من المرجح أن يظهر L12 (mayfly) باسم Redmi K50S Pro في الصين. قد يصل مع اسم Xiaomi 12T Pro في الأسواق العالمية. يحتوي هذا الهاتف على متغيرين آخرين بأرقام الطراز: 22081212UG و 22081212R. من المحتمل أن يُطلق على الأول اسم Xiaomi 12T Pro Hypercharge ، في حين أن الأخير قد يكون وضعًا حصريًا في اليابان ، والذي قد يظهر لأول مرة باسم Xiaomi 12T Pro.
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