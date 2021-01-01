يأتي هاتف Huawei Nova 10 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W

أكدت شركة هواوي في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خططها لإطلاق هاتف Huawei Nova 10 Pro في حدث يعقد في 4 من يوليو، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن بقدرة 100W.
تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Nova الشهر المقبل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Nova 10 Pro يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W والذي يدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 20 دقيقة.
كما شارك مصدر التسريبات العديد من تفاصيل مواصفات سلسلة Nova 10، حيث يأتي Nova 10 Pro بشاشة AMOLED بتصميم منحني waterfall بدقة 2652 في 1200 بيكسل، كما تضم الشاشة فتحة مزدوجة للكاميرة الأمامية.
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