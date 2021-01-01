يأتي هاتف Huawei Nova 10 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W



Huawei Nova 10 Pro Huawei Nova 10 Pro

أكدت شركة هواوي في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خططها لإطلاق هاتف Huawei Nova 10 Pro في حدث يعقد في 4 من يوليو، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن بقدرة 100W.



تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Nova الشهر المقبل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Nova 10 Pro يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W والذي يدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 20 دقيقة.



كما شارك مصدر التسريبات العديد من تفاصيل مواصفات سلسلة Nova 10، حيث يأتي Nova 10 Pro بشاشة AMOLED بتصميم منحني waterfall بدقة 2652 في 1200 بيكسل، كما تضم الشاشة فتحة مزدوجة للكاميرة الأمامية.

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أيضاً يضم Nova 10 Pro كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفلاتر RYYB، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة إلى جانب مستشعر لعمق التصوير متطور.ويضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة portrait telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي Nova 10 Pro برقاقة معالج Nova 10 Pro، كما يتميز بسماكة 7.88مم، ووزن 191 جرام.من جانب أخر يأتي Nova 10 بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.67 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة بدقة 2400 في 1080 بيكسل.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتميز بتصميم أنحف من إصدار Pro بسماكة 6.88مم، ووزن 168 جرام.