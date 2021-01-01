تكشف تسريبات عن مواصفات Nokia Style Plus

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صورة الخبر: Nokia Style Plus
Nokia Style Plus

رصد هاتف Nokia Style Plus في قاعدة بيانات FCC مؤخراً، والتي أوضحت بعض من مواضفات هذا الإصدار وأيضاً أبعاد الهاتف.

تستعد علامة نوكيا التجارية لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Nokia Style Plus، ولقد رصد الهاتف في وقت سابق في قاعدة بيانات China Quality في الصين، كما رصد الهاتف في WiFi Alliance.

ومن جديد أعتمد الهاتف في FCC إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم TA-1448، أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف بطول 166.1مم، كما يتميز بإتساع 76.4مم.

أيضاً أوضحت التسريبات التصميم المتوقع للهاتف، حيث يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia Style Plus يضم كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تكشف صورة أخرى عن إطارات الشاشة لهذا الإصدار إلا أن الصورة لا تكشف عن الإطار السفلي أو العلوي، بينما تشير التوقعات إلى أن الشاشة المستخدمة في الهاتف LCD.

من المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع شاحن بنموذج رقم AD-020US والذي يأتي بقدرة شحن 20W تقريباً.

أيضاً يأتي Nokia Style+ بميزة دعم شبكات Wi-Fi ac، كما يدعم شبكات 5G وأيضاً ينطلق بنظام تشغيل Android 12.

المصدر: بوابه المتميز

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