رسميا تويتر يختبر ميزة Notes للتدوينات الطويلة

أعلن TWITTER عبر تغريدة أنه يختبر الآن ميزة NOTES الخاصة به وقدمها على أنها " طريقة للكتابة لفترة أطول على Twitter، ويتم اختبارها رسميًا مع عدد قليل من المستخدمين الآن، وفقا لتقرير digitartlend.
واستنادًا إلى صور GIF (الطويلة) المضمنة فى تغريدات Twitter للإعلان عن الميزة ، يبدو أن Twitter Notes هو خيار منشور مدونة طويل يمكن لمستخدمى Twitter استخدامه لمشاركة المنشورات النصية التى يزيد طولها عن 280 حرفًا، ويمكن أن تحتوى هذه المنشورات أيضًا على صور وتغريدات وتعرف باسم الملاحظات.
وبمجرد مشاركة الملاحظة، ستظهر فى الجداول الزمنية للمستخدمين على أنها ما تشير إليه مقالة مركز المساعدة فى تويتر باسم "بطاقة الملاحظات وهى مجرد تغريدات تحتوى على "معاينات الملاحظات والروابط، وسيؤدى تحديد هذه الروابط إلى فتح الملاحظة داخل Twitter ليقرأها المستخدمون.
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