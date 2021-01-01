تشكل السيارات الكهربائية 54? من المبيعات العالمية بحلول عام 2035



السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية

تعهدت العديد من دول العالم بالانتقال من مستهلكي الغاز إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.



ويظهر تقرير جديد، السيارات الكهربائية ستشكل 54 في المائة من مبيعات السيارات بحلول عام 2035، إلى جانب 33 في المائة في غضون ست سنوات فقط.



وشكلت السيارات التي تعمل بالبطاريات أقل من ثمانية في المئة من المبيعات العالمية العام الماضي و10 في المئة فقط في الربع الأول من عام 2022.

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تتوقع شركات صناعة السيارات والموردون الآن استثمار ما لا يقل عن 526 مليار دولار على السيارات الكهربائية والبطاريات من عام 2022 حتى عام 2026، وفقا لما ذكرته شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية في مؤتمرها السنوي حول توقعات السيارات العالمية.هذا المبلغ هو أكثر من ضعف توقعات الاستثمار في السيارات الكهربائية لمدة خمس سنوات البالغة 234 مليار دولار من عام 2020 حتى عام 2024.وقالت شركة "أليكس بارتنرز"، في بيان: "هذه الاستثمارات المرتفعة جعلت الآن نمو السيارات الكهربائية أمرا لا مفر منه".وأضافت أن الصناعة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسلسلة التوريد أثناء الانتقال من مركبات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) إلى السيارات الكهربائية.