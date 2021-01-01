يختبر «إنستجرام» أداه جديدة للتحقق من العمر

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بدأ تطبيق إنستجرام في اختبار أدوات جديدة للتحقق من العمر، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة التي تدعي أنها قادرة على تقدير عمر المستخدم باستخدام صورة شخصية للفيديو.



تعمل تقنية "Age Estimation" من شركة Yoti للهوية الرقمية على تحليل ملامح وجه المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، من أجل التنبؤ بأعمارهم.



يقوم إنستجرام أيضًا بتجربة طريقة جديدة للتحقق من العمر تتضمن مطالبة ثلاثة مستخدمين منفصلين بتأكيد عمرهم.

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بدأ تطبيق مشاركة الصور، المملوك لشركة Meta للتكنولوجيا، في اختبار الأدوات في الولايات المتحدة اليوم، بهدف توفير المزيد من التجارب المناسبة للعمر.طريقة التحقق من العمر الثالث لتحميل نموذج صالح من الهوية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية، متاحة بالفعل.عندما يحاول شخص ما تعديل تاريخ ميلاده على إنستجرام من أقل من 18 إلى 18 عامًا أو أكثر، سيطلب منه التطبيق التحقق من عمره باستخدام إحدى هذه الأدوات.تأمل منصة التواصل الاجتماعي أن تضمن الأدوات للمراهقين والبالغين تلقي التجربة المناسبة لفئتهم العمرية.قال إنستجرام: "إن فهم عمر شخص ما عبر الإنترنت يمثل تحديًا معقدًا على مستوى الصناعة، نريد العمل مع الآخرين في صناعتنا ، ومع الحكومات ، لوضع معايير واضحة للتحقق من العمر عبر الإنترنت".يستخدم نظام "تقدير العمر" لشركة التكنولوجيا Yoti الذكاء الاصطناعي (AI) لمعرفة ما إذا كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أصغر من أن يستخدموا تطبيقات مثل Instagram أو TikTok.يتطلب Instagram أن يكون المستخدمون فوق سن 13 عامًا للتسجيل، وهذا أعلى في بعض البلدان.إذا كان عمرهم بين 13 و17 عامًا ، فسيتم تخصيص حساب خاص لهم افتراضيًا - مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين الآخرين رؤية المحتوى الخاص بهم أو الاتصال بهم ما لم يقبلهم المراهق كمتابع.يحد Instagram أيضًا من الخيارات التي يجب على المعلنين الوصول إليها من خلال الإعلانات.يعمل برنامج Yoti من خلال مقارنة ملامح وجه المستخدم كما تم التقاطها عبر كاميرا الجهاز بملايين الصور الأخرى لأشخاص معروفين في العمر.بهذه الطريقة ، يمكن استخدام النظام لتقدير ما إذا كان الأطفال يستوفون الحد القانوني البالغ 13 للانضمام إلى تطبيقات مثل Facebook و Twitter.أكد Yoti و Meta أنه سيتم حذف البيانات التي تم الحصول عليها من الصورة الشخصية للفيديو على Instagram بعد التحقق من عمر المستخدم.