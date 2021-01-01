تستعد تسلا للكشف عن الروبوت البشري «أوبتيموس»| تقرير



الروبوت البشري الروبوت البشري

في أغسطس الماضي أعلنت شركة تسلا العالمية، لأول مرة عن الروبوت المذهل الذي تقوم بتطويره، والذي أطلقت عليه اسم أوبتيموس Optimus.



وبحسب ما أعلنت الشركة فإن طول الروبوت يبلغ ستة أقدام تقريبًا، وسيكون قادرًا على المشي بسرعة خمسة أميال في الساعة، مع وزن يبلغ نحو 150 رطلاً.



ووفقا للشركة، فقد تم تصميم الروبوت للتعامل مع المهام "الخطيرة والمزعجة" للبشر ، مع القدرة على التعامل مع مجموعة من الوظائف بدءا من ربط البراغي بالسيارات بمفتاح ربط، وصولا إلى التسوق في متاجر البقالة.

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وتشير العروض التي تم إصدارها سابقًا، إلى أن الروبوت المرتقب، قد يشبه إلى حد كبير الروبوتات "NS5" في فيلم الحركة الخيال العلمي الأمريكي "I، Robot" والذي صدر عام 2004.وقال إيلون ماسك الرئيس التفيذي لتسلا، متحدثًا إلى الصحفي البريطاني جون ميكلثويت من خلال رابط مباشر في المنتدى الذي يعقد في الدوحة: "آمل أن يكون لدينا نموذجًا أوليًا مثيرًا للاهتمام لعرضه على الناس.. ونحن لدينا فريق موهوب للغاية في تسلا Tesla وأنا أعمل معه عن كثب للحصول على نموذج أولي لروبوت بشري جاهز بحلول نهاية سبتمبر."ووفقا لماسك، فقد تم تعيين روبوت تسلا Tesla ليشمل كمبيوتر الطيار الآلي المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات ومشغلات مخصصة.كما سيتم تركيب كاميرات الطيار الآلي من تسلا Tesla في مقدمة رأس الروبوت، وسيتم تشغيل أعماله الداخلية بواسطة كمبيوتر الشركة ذات القيادة الذاتية الكاملة.وقال ماسك ، الذي يمتلك أيضًا شركة سبيس إكس SpaceX وهو أغنى شخص في العالم ، إنه سيتم الكشف عن " أشياء أخرى مثيرة '' في يوم الذكاء الاصطناعي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.