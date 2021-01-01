تحذر «جوجل» من استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات الأجنبية



جوجل جوجل

حذرت جوجل من برامج التجسس التي تستخدمها الحكومات الأجنبية لاختراق هواتف آبل و اندوريد والتطفل على أنشطة المستخدمين.



تم إنشاء "برنامج التجسس" المخالف - وهو برنامج يسرق المعلومات من جهاز - بواسطة شركة RCS Lab ومقرها ميلانو ، وكشفت جوجل وشركة Lookout الأمنية.



يُزعم أن برامج التجسس RCS Lab قد استخدمت من قبل الحكومتين الإيطالية والكازاخستانية للتجسس على الرسائل الخاصة وجهات الاتصال المخزنة على الهواتف الذكية لمواطنيها.

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ومع ذلك، من المحتمل أن يكون برنامج التجسس قادرًا على التجسس على متصفح الضحية والكاميرا ودفتر العناوين والحافظة وتطبيقات الدردشة أيضًا.RCS Lab هو مثال على شركة "اعتراض قانوني" تدعي أنها تبيع فقط للعملاء الذين لديهم استخدام شرعي للمراقبة، مثل وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون.لكن خبراء أمنيين يقولون إن مثل هذه الأدوات غالبًا ما يتم استخدامها في الواقع تحت ستار الأمن القومي للتجسس على رجال الأعمال ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين.يُعتقد أن برنامج التجسس الخاص بـ RCS Lab، الملقب بـ"Hermit"، يتم توزيعه عبر رسائل SMS التي يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه يخدع المستخدمين من خلال تقديم ما يشبه صفحات الويب الشرعية لعلامات تجارية رفيعة المستوى حيث يبدأ أنشطة ضارة في الخلفية.في بعض الحالات ، تم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين تطلب منهم تثبيت تطبيق لإصلاح اتصالهم المحمول البطيء - في حين أن القيام بذلك في الواقع هو تثبيت برنامج التجسس.قالت جوجل إنه في هذه الحالات ، تمكن المهاجمون من إقناع مزود خدمة الإنترنت للضحية (ISP) بإبطاء اتصالهم ، لجعلها تبدو وكأنها رسالة شرعية.في حالات أخرى، تم إرسال روابط للمواطنين إلى صفحة ويب كانت تتنكر كشركة تكنولوجية رفيعة المستوى، مثل Facebook.قالت جوجل إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل أندرويد الخاص بها وتنبيههم بشأن برامج التجسس.ولم ترد آبل وحكومتا إيطاليا وكازاخستان على الفور على طلبات التعليق.