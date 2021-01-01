بالفيديو : خلال 19 عام.. كيف تطورت سيارة LX الفخمة من لكزس؟



لكزس لكزس

تعتبر لكزس واحدة من أشهر مصنعي السيارات الفخمة في العالم، وهي شركة تابعة لتويوتا اليابانية، لذلك قرر موقع Throttle House المتخصص في السيارات تقديم مقارنة بسيطة بين سيارتين من فئة SUV قدمتهما الشركة، وهما موديل 2003 من لكزس LX470 وموديل 2022 من لكزس LX600، وذلك لإبراز جميع التطورات التي شهدتها سيارة لكزسLX خلال 19 عام.



كذلك أراد الفيديو تحديد إذا كانت السيارة موديل 2003 مازالت جديرة بالاهتمام من قبل محبي السيارات الفخمة المستعملة في عام 2022، خاصة وأن هناك فارق هائل في السعر بين الموديلين في أمريكا وكندا يبلغ حاليا 134 ألف دولار أمريكي تقريبا (17 ألف و500 دولار أمريكي تقريبا لموديل 2003 و151 ألف و200 دولار أمريكي تقريبا لموديل 2022).



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من سيارات لكزس وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: