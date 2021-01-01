بالفيديو : 5 نجوم لفولفو C40 الكهربائية موديل 2022 في اختبارات الأمان الأوروبية



فولفو C40 فولفو C40

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من فولفو C40 الكهربائية بفئة سيارات SUV أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 92% حماية للركاب البالغين

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- 89% حماية للركاب الأطفال- 70% حماية للمارة على الطريق- 89% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن الموقع أكد أن السيارة التي تم اختبارها بالفيديو مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.شاهد الفيديو: