سكودا فابيا آر أس رالي 2 الخضراء



سكودا فابيا آر أس سكودا فابيا آر أس

تم الكشف عن فابيا آر أس Fabia RS Rally2 وهي خليفة رالي فابيا 2 الناجحة بشكل كبير – والتي حققت 1710 راليًا عالميًا على أيدي العديد من السائقين ، بما في ذلك أندرياس ميكيلسن وكالي روفانبيرا.



تعتمد فابيا آر أس رالي 2 Fabia RS Rally2 على

محرك يسع 1.6 لتر مزودة بشاحن توربيني يولد ما يقرب من 289 حصانًا وعزم دوران 430 نيوتن متر عبر علبة تروس متسلسلة بخمس سرعات مع محرك لجميع العجلات الأربع.



