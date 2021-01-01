تخطط بي إم دبليو لسيارة M خاصة قبل نهاية العام



بي إم دبليو بي إم دبليو

أكدت بي إم دبليو أن سيارة M خاصة جديد قادم في وقت لاحق من هذا العام. وذلك ضمن الفعاليات الخاصة للذكرى الخمسين لتأسيس القسم الرياضي.



أكد Timo Resch نائب الرئيس للتسويق في بي إم دبليو M أنهم يعملون على “سيارة M خاصة أخرى سيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام”. ولا يكشف الإعلان الرسمي عن أي تفاصيل على الإطلاق.



تشير مصادر مستقلى إلى أن السيارة ستكون 3.0 CSL والمرتكزة على أساس M4 CSL ولكن بهيكل جديد ومستقل. ويذهب التقرير أبعد من ذلك ويدعي أن السيارة ستصل بناقل حركة يدوي مع محرك ينتج أكثر من 600 حصان.

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يعتقد أيضاً أن الشركة لن تنتج أكثر من 50 نسخة، وأنها ستبيع كلاً منها بسعر يعادل 790,000 دولار تعادل 2,962,500 ريال!