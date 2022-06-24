سعر الذهب اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، بعد أن ظل خلال الشهرين الماضيين في حالة من التذبذب ، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية، ورفع سعر الفائدة.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها، سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1006 جنيهات، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1150جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5027 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10055جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20110 جنيهات.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8044 جنيها، وُيضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر، ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانخفض الذهب أول أمس في آسيا، مستعدًا لانخفاضه الثاني على التوالي، مع مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الطلب على السبائك.