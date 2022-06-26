سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 26-6-2022

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ترصد بوابة أموال الغد، أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الأحد 26-6-2022 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك الحكومية

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.



وعرضت البنوك الخاصة والأجنبية سعر شراء وبيع الدولار كالتالي:

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