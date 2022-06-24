أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم 26 يونيو



اسعار البيض اسعار البيض

استقرت أسعار البيض اليوم الأحد 26 يونيو 2022 ، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر 57.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 62 جنيهًا حسب المنطقة.



وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 55.5 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 58 جنيهًا.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 59.5 جنيهًا ويباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنوياً، بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و أسعار الوقود والشحن التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية لافتاً إلى أن مصر تستورد أكثر من 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل و أمريكا والأرجنتين .وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .و طالب رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية بضرورة استنباط أصناف من تقاوى الذرة التي تعطي إنتاجية أكثر من 5 طن للفدان بجانب التوسع في زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا وفي هذه الحالة من المؤكد أن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة بجانب تحقيق هامش ربح للمربين فى حالة توفير منتجات أعلاف محلية .