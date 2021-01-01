أبرزها أكل الشطة وترطيب الستائر..طرق غير مكلفة للتخلص من الشعور بالحر..

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قد يعتقد البعض أن الطريقة المثالية للتخلص من الشعور بالحر خلال فصل الصيف، هي تشغيل مروحة السقف أو المكيف، ولكن الذى لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو وجود أساليب أخرى للشعور بالانتعاش، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "بولد سكاي" الهندي.



طرق مختلفة للشعور بالانتعاش



تناول الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار يجعل الجسم يشعر على الحرارة من مادة الكابسيسين الكيميائية التي يحتوى عليها الفلفل، وتجعل الجسم يتعرق، مما يساعد على تبريد الجسم، كما أوضح البروفيسور باري جرين من جامعة ييل في مقالته العلمية المنشورة بمجلة Scientific American.



ترطيب المنشفة أو الملاءة

يساعد ترطيب منشفة أو ملاءة ووضعها على أجزاء من الجسم على الشعور بالتبريد كما أوضح الدكتور Shubhayu Saha ، عالم الصحة في قسم علوم وممارسات الصحة البيئية في مركز السيطرة على الأمراض.

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التقليل من تناول الأطعمة المالحة والبروتينتجعل الأطعمة المالحة والبروتينات الجسم يشعر بالحرارة عند هضم الطعام وبالتالي تتسبب في فقدان الجسم للماء، لذلك يفضل التقليل من تناولها وزيادة تناول الفاكهة والخضروات.ترطيب الستائرينصح برش الستائر بالماء أو نقعها أثناء فترة الصباح، حيث يساعد الهواء على تبخير الماء، وبالتالي يتسبب في دخول هواء بارد للغرفة.شراء أو بناء قبعة ثلجيمكن أن يتسبب وضع الكمادات الباردة على الرأس خاصةً عند التعرض للصداع، ويمكن شراء أو بناء قبعة ثلج.وضع وعاء من الثلج أمام المروحةتعتبر من الحيل السهلة، وهى وضع مجموعة من مكعبات الثلج أمام المروحة، بحيث تجعل الهواء باردا أكثر.وضع مكعبات ثلج على أجزاء الجسمينصح بوضع مكعبات ثلج على الجبهة أو القدمين، للشعور بالبرد والتقليل من الشعور بالحر خلال فصل الصيف.تناول مشروبات ساخنةيساعد شرب كوب ساخن من الشاي على تهدئة الأعصاب، حيث نشر الدكتور أولي جاي، الباحث بجامعة أوتاوا، وفريقه دراسة في عام 2012 تثبت فعالية هذه الوصفة، حيث قال جاي: "ما وجدناه هو أنه عندما تتناول مشروبًا ساخنًا، يكون لديك بالفعل زيادة غير متناسبة في كمية العرق، نعم ، المشروب الساخن والأكثر سخونة من درجة حرارة الجسم، يجعل الجسم يتعرق ويشعر بالبرودة ومن ناحية أخرى تعوض الحرارة الإضافية للجسم من السوائل".