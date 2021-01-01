الناظر: تسخين الطعام في «الميكرويف» لا يسبب السرطان



الميكرويف الميكرويف

كثير ما تنتشر الأخبار والشائعات حول الاستخدام الخاطئ للأطعمة، ولأن المواطن المصري يخشى من الإصابة بمرض السرطان، فأصبحت الشائعات حول مرض السرطان تزداد كل يوم عن الأخر.



وأوضح د.هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر منشور كتبه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة عند المصريين.



وقال الناظر: «بمناسبة شائعات السوشيال ميديا اذكر حضراتكم بالاتي، تسخين الطعام في الميكرويف لا يسبب الإصابة بالسرطان، وتسخين الماء في الكاتل لا يسبب الاصابة بالسرطان».

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وأضاف د. هاني الناظر قائلاً: «مرقة الدجاج لا تسبب الاصابة بالسرطان، وحفظ الثوم مفروم في الفريزر لا يسبب الاصابة بالسرطان، ولا يوجد شئ اسمه بطيخ مسرطن، لا تصدقوا الشائعات والتخاريف».