الناظر: تسخين الطعام في «الميكرويف» لا يسبب السرطان

آخر الأخباراخبار منوعة › الناظر: تسخين الطعام في «الميكرويف» لا يسبب السرطان

صورة الخبر: الميكرويف
الميكرويف

كثير ما تنتشر الأخبار والشائعات حول الاستخدام الخاطئ للأطعمة، ولأن المواطن المصري يخشى من الإصابة بمرض السرطان، فأصبحت الشائعات حول مرض السرطان تزداد كل يوم عن الأخر.

وأوضح د.هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر منشور كتبه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة عند المصريين.

وقال الناظر: «بمناسبة شائعات السوشيال ميديا اذكر حضراتكم بالاتي، تسخين الطعام في الميكرويف لا يسبب الإصابة بالسرطان، وتسخين الماء في الكاتل لا يسبب الاصابة بالسرطان».

وأضاف د. هاني الناظر قائلاً: «مرقة الدجاج لا تسبب الاصابة بالسرطان، وحفظ الثوم مفروم في الفريزر لا يسبب الاصابة بالسرطان، ولا يوجد شئ اسمه بطيخ مسرطن، لا تصدقوا الشائعات والتخاريف».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الناظر: تسخين الطعام في «الميكرويف» لا يسبب السرطان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25406

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager