الناظر: تسخين الطعام في «الميكرويف» لا يسبب السرطان

كثير ما تنتشر الأخبار والشائعات حول الاستخدام الخاطئ للأطعمة، ولأن المواطن المصري يخشى من الإصابة بمرض السرطان، فأصبحت الشائعات حول مرض السرطان تزداد كل يوم عن الأخر.
وأوضح د.هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر منشور كتبه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة عند المصريين.
وقال الناظر: «بمناسبة شائعات السوشيال ميديا اذكر حضراتكم بالاتي، تسخين الطعام في الميكرويف لا يسبب الإصابة بالسرطان، وتسخين الماء في الكاتل لا يسبب الاصابة بالسرطان».
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