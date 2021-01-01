ماذا تعرف عن تفاحة آدم "البروز الحنجري"؟



تفاحة آدم تفاحة آدم

تفاحة آدم المعروفة أيضًا باسم البروز الحنجري - هي الغضروف الذي يلتف حول مقدمة الحنجرة - أو صندوق الصوت، ربما يأتي اسم تفاحة "آدم" من قصة آدم وحواء - حيث أكل آدم تفاحة، الفاكهة المحرمة ، التي استقرت في حلقه. في حين أن تفاحة آدم لا علاقة لها بالتفاح ، إلا أنها تحمي صندوق الصوت والحبال الصوتية من الأذى، حسبما نشر موقع webmd



هيكل تفاحة آدم

تتكون تفاحة آدم من غضروف درقي. الغضروف هو نفس النسيج الذي يتكون منه الأنف والأذنين والقصبة الهوائية (مثل القصبة الهوائية ). يحتوي صندوق الصوت والقصبة الهوائية على عدة أنواع من الغضاريف ، والتي تعمل معًا للتأكد من أن مجرى الهواء الخاص بك يظل واضحًا وأنك قادر على التحدث. بعض هذه الغضاريف تشمل:



الغضروف الدرقي. هذا الغضروف هو أكبر هذه الغضاريف. تشكل تفاحة آدم وتحيط بمقدمة صندوق الصوت والقصبة الهوائية. تعمل على حماية الجزء الأمامي من الرقبة بالكامل.

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الغضروف الحلقي. يقع هذا الغضروف في أسفل العنق وهو على شكل حلقة. إنه الغضروف الوحيد الذي يلتف تمامًا حول القصبة الهوائية.غضروف لسان المزمار. يعتبر هذا الغضروف من أهمها لأنه يسمح للهواء بالمرور إلى الرئتين. إنها على شكل رفرف ، وتوجد أسفل غضروف الغدة الدرقية. يمنع غضروف لسان المزمار أيضًا دخول الطعام إلى مجرى الهواء في كل مرة تأكل فيها.الغضروف الطرجهالي. يلعب هذا الغضروف دورًا رئيسيًا في طريقة كلامك. إنها متصلة بالطيات الصوتية وتساعد في تحريك الحبال الصوتية.الغضروف القرني. يقوم هذا الغضروف بالتأكد من أن الغضروف الطرجهالي لا يتحرك خارج مكانه.الغضروف المسماري. يدعم هذا الغضروف غضروف لسان المزمار والطيات الصوتيةيلتف غضروف الغدة الدرقية حول مقدمة القصبة الهوائية فوق الغدة الدرقية ، وهو متصل أيضًا بالغضروف الحلقي. تساعدك الحركة بين هذه الغضاريف على تغيير نبرة صوتك.على الرغم من أنه يطلق عليه "غضروف الغدة الدرقية" ، إلا أن الاسم مشتق من الكلمة اليونانية ثيريوس ، والتي تعني الدرع البيضاوي ، وكمية غضروف الغدة الدرقية لديك لا تحدد مدى كفاءة عمل الغدة الدرقية .