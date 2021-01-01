قد يساعد مرضى السكر من النوع 2 .. شرب خل عصير التفاح قبل النوم



خل عصير التفاح خل عصير التفاح



داء السكري من النوع 2هي حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الأنسولين، وفي كثير من الأحيان، يعتمد المرضى على التغييرات الغذائية مثل الامتناع عن الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة أو حقن الأنسولين لإدارة حالتهم.



ومع ذلك ، وفقًا لبحث حديث نُشر في موقع " timesnownews"، فأن شرب خل حمض التفاح في وقت معين تقريبًا من اليوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التحكم في نسبة السكر في الدم.





يقول الخبراء إن شرب خل التفاح قبل النوم يمكن أن يسيطر على ارتفاع السكر في الدم في الصباح. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من الخل في الطب المثلي أو الطبخ أو للحث على فقدان الوزن وإدارة مستويات السكر في الدم.

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كيف يفيد شرب خل التفاح في وقت النوم الصحة؟يقول الخبراء أن التأثير المضاد لنسبة السكر في الدم لحمض الخليك في خل التفاح يُعزى إلى انخفاض هضم النشا أو تأخير إفراغ المعدة، وشرب خل التفاح يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.كيف تتحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2؟يقول الخبراء إن أفضل طريقة للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الامتناع عن السكر والكربوهيدرات البسيطة - الجلوكوز أو السكروز أو الفركتوز في الخبز الأبيض أو المعكرونة.، يتم تجريد هذه من قيمتها الغذائية المتأصلة، تحتوي هذه الأطعمة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.بدلاً من ذلك، يمكن لمرضى السكري الاعتماد على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات لأنها أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي - مثالية لمرضى السكر.