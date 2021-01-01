أنواع شنط المصيف موضة 2022

في المصيف ولقضاء وقت جميل وممتع لا ينسى على الشاطئ قد نحتاج بعض الأدوات والأشياء التي تجعل الذهاب للشاطئ ممتع، ومن ضمن تلك الأشياء المهمة التي يجب الأهتمام بها هي حقيبة الشاطئ التي تحمل كل ما نحتاجه ونحن أمام البحر من متعلقات لنا، كواقى الشمس والنظارة الشمسية، وزجاجة مياه، لهذا نرصد في هذا التقرير من موقع "edition" أبرز انواع شنط المصيف في موضة 2022 لتختاري منها:
حقيبة الكشافة
يجب عند الذهاب للشاطئ أن يكون لدنيا حقيبة قابلة للمسح ومقاومة للماء، ويمكن أن تحمل تلك الحقيبة أكشياء كبيرة الحجم وتطوى بشكل مسطح لتوفير المساحة.
حقيبة الكشافة الأصلية
تتميز تلك الحقيبة الكشافة بأنها ملائمة للشاطئ ويحرص على حملها المشاهير مثل كيندال جينر وماثيو ماكونهى، وهى جيدة عند حزم أمتعة الشاطئ، وقماشها مناسب لجميع الأحوال الجوية، وقاعدتها ثابتة ومقاومة لا تنقلب، وبها جيب داخلى بسحاب وحلقة مفاتيح.
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