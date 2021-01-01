أنواع شنط المصيف موضة 2022



شنط المصيف شنط المصيف

في المصيف ولقضاء وقت جميل وممتع لا ينسى على الشاطئ قد نحتاج بعض الأدوات والأشياء التي تجعل الذهاب للشاطئ ممتع، ومن ضمن تلك الأشياء المهمة التي يجب الأهتمام بها هي حقيبة الشاطئ التي تحمل كل ما نحتاجه ونحن أمام البحر من متعلقات لنا، كواقى الشمس والنظارة الشمسية، وزجاجة مياه، لهذا نرصد في هذا التقرير من موقع "edition" أبرز انواع شنط المصيف في موضة 2022 لتختاري منها:



حقيبة الكشافة

يجب عند الذهاب للشاطئ أن يكون لدنيا حقيبة قابلة للمسح ومقاومة للماء، ويمكن أن تحمل تلك الحقيبة أكشياء كبيرة الحجم وتطوى بشكل مسطح لتوفير المساحة.



حقيبة الكشافة الأصلية

تتميز تلك الحقيبة الكشافة بأنها ملائمة للشاطئ ويحرص على حملها المشاهير مثل كيندال جينر وماثيو ماكونهى، وهى جيدة عند حزم أمتعة الشاطئ، وقماشها مناسب لجميع الأحوال الجوية، وقاعدتها ثابتة ومقاومة لا تنقلب، وبها جيب داخلى بسحاب وحلقة مفاتيح.

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حقيبة يدأن هذه الحقيبة تفضلها هيلاري داف وكيت هدسون، وهى خفيفة الوزن ومقاومة للماء وقابلة للتعبئة، وهى ملونة ومبهجة، ويمكن قلبها لتصبح حقيبة جديدة أخرى، بشكل مختلف.حقيبة أكس لارجإن حمل حقيبة كبيرة هو أمر هام بقدر كبير لما لها من أهمية، وهى مقاومة للماء ومتينة للسوق، ويمكن أن تغسل وهى أنيقة على الشاطئ.حقيبة مقاومة للماءهذه الحقيبة مقاومة للماء ولطيفة الشكل، وهى باللون الأبيض والأزرق أو شريط قوس قزح، وهى أنيقة الشكل.حقيبة كلاسيكيةهذه الحقيبة تكون جيدة عند التوجه للشاطئ، وتتميز بإطار صيفي حول الفتحة العلوية وبسحاب، ولها قاع مقاوم للماء، وأربعة جيوب واسعة بالداخل، ولها حدود نيون.حقيبة يد صغيرةهذه الحقيبة من البلاستيك، وهى مقاومة للماء وتضفى طلة رائعة على الشاطئ، ولها ألوان جميلة تبدا من الأحمر الكرزي الفاتح حتى إلى اللون الطبيعي، وهى مناسبة لمن لا تريد أن تحمل أشياء كثيرة على الشاطئ.