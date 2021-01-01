إسعافات أولية لعلاج ضربة الشمس



ضربة الشمس ضربة الشمس



تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع أن تبردها ويكون هذا الأمر خطيرا جدا لأنه يسبب تلف بالدماغ وباقي أعضاء الجسم المهمة.



متى تحدث ضربة الشمس

ويقول الدكتور ايلي نادر أخصائي العلاج الطبيعي أن ضربة الشمس تحدث عندما تقوم بنشاط شاق في الحر، او عندما تظل بمكان حار لفترة طويلة.



أعراض ضربة الشمس

وأوضح نادر أعراض ضربة الشمس والتي منها: ارتفاع الحرارة ل 40 درجة مئوية أو أكثر، تغيرات في الحالة العقلية أو السلوك مثل التشوش أو الهياج أو تداخل الكلام، جفاف أو سخونة الجلد أو التعرق الشديد،الغثيان والقيء، تورد الجلد والصداع، نبض سريع وسرعة بالتنفس، وأخيرًا الإغماء والذي قد يكون أول العلامات التي تظهر لدى البالغين الأكبر سنًا.

قد يعجبك أيضا...

الاسعافات الأوليةوأشار اخصائي العلاج الطبيعي أنه في البداية إذا شعرت بعلامات ضربة الشمس فيجب أن تطلب الإسعاف فورا، ثم تنقل الشخص بعيدًا عن المكان الحار على الفور، وتزيل الملابس الزائدة من عليه تحاول تبريده بأي وسيلة ممكنة من الوسائل التالية:ضعه في حوض أو دش من الماء البارد.استخدم الإسفنج المغمور بالماء البارد.استخدم مروحة في أثناء رش الشخص برذاذ مياه باردة.ضع أكياس الثلج أو المناشف الباردة المبللة على الرقبة والإبطين وبين الفخذين.غطي الشخص بملاءات رطبة وباردة.وساعد المريض على أن يشرب الماء لتعويض السوائل إذا كان قادرًا على ذلك!لا تعطي المشروبات التي تحتوي على السكر أو الكافيين أو المشروبات الكحولية لشخص مصاب بضربة شمس، وتجنَّب أيضًا شرب المشروبات الباردة، إذ قد تسبب تشنجات المعدة !وبحال فقد الشخص وعيه وغابت العلامات الحياتية مثل التنفس والنبض ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لحين وصول المساعدة الطبية.