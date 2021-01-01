طرق علاج الحروق في المنزل بالمواد الطبيعية



علاج الحروق علاج الحروق



علاج الحروق في المنزل من المهارات التي يجب أن تتعلمها كل ست بيت؛ وذلك لأن وقوفها في المطبخ لساعت طويلة، وأمام البوتجاز مع القلي والتحمير واستخدام الفرن كثيرا ما يعرضها للإصابة ببعض الحروق، والتي كثيرا ما تشكو منها معظم ستات البيوت، وذلك فهي في حاجة إلى إجادة علاج الحروق في المنزل.







علاج الحروق البسيطة

وقال محمد سلام، خبير التداوي بالأعشاب: إن العديد من المواد الطبيعية الموجودة في كل مطبخ، والتي يمكن استخدامها في علاج الحروق في المنزل، دون الحاجة للذهاب للمستشفى، وأول ما يجب أن نفعله عند تعرض أحد الأشخاص للحروق البسيطة، هو استخدام الماء البارد حيث أنه يهدئ الحرق، كما أنه يمنع نتشار الحرق أو تلوثه، ولا بد من تشغيل ماء بارد على الحرق لمدة 10 دقائق على الأقل، وتكرار ذلك عدة مرات، والاستعانة بالمواد التي يستعرضها في السطور التالية، من أجل علاج الحروق في المنزل.

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الزبادييمكن أن يساعد الزبادي في تهدئة الحروق، فتوضع ملعقتين من اللبن الزبادي مباشرة على الحروق لمدة 15 دقيقة، ثم نقم بإزالته.العسليعد العسل وسيلة جيدة لعلاج الحروق وتطهيرها، فنضع بضع قطرات من العسل مباشرة على الحروق، ثم نضع ضمادة من الشاش على المنطقة المصابة، وينبغي تغييرها عدة مرات في اليوم.الشاييحتوي الشاي على حمض التانيك الذي يساعد في استخلاص الحرارة من الحروق، فتوضع أكياس الشاي في ماء بارد، ثم يرش الحرق بماء الشاي، ويكرر ذلك عدة مرات في اليوم.الصبارعلاج جيد لحروق الشمس وحروق الجلد بشكل عام، ويمكن أن يشرع من شفاء الالتهابات، كما أن له تأثير مهدئ لآلام الحروق.ويمكن وضعه زيت الصبار، أو لحاءه على المنطقة المصابة بانتظام، حتى تشفى.الملحيعد عنصر ممتاز لعلاج ألم الحلق عبر "غرغرة" الملح مذابًا في الماء.يستخدم كذلك لوقف النزيف الناتج من الجروح السطحية البسيطة من خلال وضع القليل منه على قطنة صغيرة والضغط على مكان الجرح حتى يقف النزيف.يستخدم الملح أيضا لعلاج الحروق، سواء الناتجة عن الزيت الساخن، أو الماء المغلي أو البخار، بوضع الكثير منه على موضع الحرق فور حدوثه لأطول فترة ممكنة.البصليمكن استخدامه كعلاج موضعي للحروق، ويجب أن توضع شريحة من البصل عند المكان المصاب بحرق بمجرد حدوثه، وسيساعد ذلك على تخفيف الألم.يمكن أن يستخدم البصل أيضا للتغلب على آثار لدغات النحل.